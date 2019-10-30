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台北當代藝術館新任館長　世新大學駱麗真助理教授出任

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▲▼ 台北當代藝術館新任館長　世新大學駱麗真助理教授出任。（圖／陳明聰攝／台北當代藝術館提供）

▲台北當代藝術館新任館長，由世新大學駱麗真助理教授出任。（圖／陳明聰攝／台北當代藝術館提供）

記者林育綾／台北報導

台北當代藝術館館長潘小雪因生涯規劃，自國立東華大學退休，並申請卸任台北當代藝術館館長一職。新任館長經公開招募遴選，最後定案由世新大學駱麗真助理教授出任，駱麗真本身具備藝術家、策展人、藝術行政及學院教師等跨域經歷，目前已向世新大學辦理借調，專心投入當代館館長一職，當代館也期盼她能帶領邁向開館20年後的發展。

駱麗真為美國紐約大學藝術創作碩士、國立交通大學新媒體藝術博士，專長在當代藝術、新媒體藝術研究與創作、藝術創作與評論、數位行銷與趨勢研究、文化創意產業研究、藝術教育與幼兒發展等，現服務於世新大學公共關係暨廣告學系。她曾在2000年參與「第二美術館之營運管理委託研究案」，而此研究案也就是「台北當代藝術館」的前期研究。

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她過去也曾擔任台北數位藝術中心執行長、全國文化會議諮詢委員會委員、台灣科技藝術教育協會理事長、台灣視覺藝術協會（視盟）理事長等職務，長期投身公共領域服務，關注藝術家權益維護、藝術介入社會議題、文化藝術領域服務、新銳藝術家及策展人培育等議題，同時也是台灣當代藝術資料庫催生的發起人之一，對於當代藝術相當嫻熟，將在專業上持續推動館務運作，並拓展與國際合作的多樣性。

台北當代藝術館自2001年開館後，在各階段的館長與工作人員的努力下，透過展覽內容與教育推廣，成為國內具備創新前衛的藝術場域，反映台灣與國際連結的藝術活力，同時也致力把創意帶進台北、把藝術帶進社區。

國際博物館日當代藝術館（圖／取自台北當代藝術館官網）

▲台北當代藝術館將邁入設立20年。（圖／取自台北當代藝術館官網）

2020年當代館將邁入設立第19年，在即將進入20年之際（2001-2021年），新任駱麗真館長期許除了延續過往計畫的努力外，在這20年即將到來的重要時刻，當代館除了原有的教育推廣、藝術展演、文化研究、國際交流、藝術近用與平權的目標工作之外，更希望當未來成為亞洲當代的重要據點，國際當代藝術的能量交換站。

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