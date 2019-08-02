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展覽設置「測鬼機」亮紅燈表示有⋯　5位藝術家帶你看「不知道的台灣」

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▲展場中裝設「靈異探測器（測鬼機）」，紅燈亮起表示現場感應到⋯⋯。（影／記者林育綾攝）

▲▼ 台北當代藝術館在8/3推出「台灣！我來了」特展。（圖／當代藝術館提供）
▲台北當代藝術館「台灣！我來了」特展，透過異鄉人藝術家的眼光看見「你可能不知道的台灣」。（圖／當代藝術館提供）

 記者林育綾／台北報導

台北當代藝術館在8/3推出「台灣！我來了」特展，開放民眾免費參觀，由5位國內外藝術家創作，探討400年前台灣的殖民歷史，也讓觀眾透過異鄉人的眼光看見「你可能不知道的台灣」。其中一位藝術家高俊宏的作品展場中，還設置了一台「靈異探測器（測鬼機）」，當機器亮起紅燈，表示它可能探測到⋯，相當符合農曆七月與飄同行的情境。

「台灣！我來了」(Why did you come to Taiwan?) 展覽由台灣新生代獨立策展人程少鴻策劃，概念源自400年前一位曾在台灣擔任荷蘭人翻譯的商人薩爾瓦多．迪亞茲(Salvador Díaz)的故事。

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這次參展的3位外籍藝術家，都是首次瞭解台灣曾被殖民的歷史，而展覽試圖向這些異鄉人提問「你為什麼來到台灣？」藝術家們則以現地製作的作品來回應。透過5位來自西班牙、菲律賓及台灣藝術家作品為引線，探討「殖民者與被殖民者」之間交錯的身分關係，追溯400年前的殖民歷史。

其中來自西班牙藝術家芭芭拉．巴洛索，以錄像作品《遙遠的福爾摩沙》，記錄一場由菲律賓移工擔任響導的台北市區導覽行程，走訪市區內移工假日休憩的地點，包括號稱「小菲律賓」的金萬萬名店城，透過這場城市漫遊，回應自17世紀西班牙殖民擴張至台灣、菲律賓策略，造成跨國族群移動與城市文化變遷的痕跡。

▲▼ 台北當代藝術館在8/3推出「台灣！我來了」特展。（圖／當代藝術館提供）
▲拉斐爾．伊凡斯創作《魔鬼之鳥，鳥占術》作品，展間以紅色燈光呈現，準備帶你回到「17世紀的台灣森林」尋覓靈鳥。（圖／當代藝術館提供）

另一位來自西班牙威爾斯裔的藝術家拉斐爾．伊凡斯創作《魔鬼之鳥，鳥占術》作品，重現被太魯閣族視為「靈鳥Sissil（繡眼畫眉）」的傳說，只要觀眾戴上VR數位裝置，就能回到「17世紀的台灣森林」尋覓靈鳥的身影，了解原住民族與不同物種的溝通習俗及傳統儀式。

▲▼ 台北當代藝術館在8/3推出「台灣！我來了」特展。（圖／當代藝術館提供）
▲拉斐爾．伊凡斯示範戴上VR後，就能回到「17世紀的台灣森林」尋覓靈鳥的身影。（圖／當代藝術館提供）

而菲律賓藝術家亨麗艾爾．帕格里文安，繪製了一幅長達240公分的畫作《後–謨區查抄本》，這幅畫暗藏了「階級」意味，從武器到生產工具、宗教儀器、上層階級用的傢俱⋯等層次感，來呈現階級，描繪各式因受西班牙殖民影響，已西班牙化的菲律賓生活用品、器物，反映殖民與文化融合的關係。

▲▼台北當代藝術館「台灣！我來了」展覽。（圖／記者林育綾攝）
▲菲律賓藝術家亨麗艾爾．帕格里文安，繪製了一幅長達240公分的畫作，透過層次暗藏了「階級」意味。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台北當代藝術館在8/3推出「台灣！我來了」特展（圖／記者林育綾攝）
▲台灣藝術家高俊宏的錄像作品《丁修女–但是我們從來不會去西班牙傳教》，裡頭提到透過觀落陰田野調查。（圖／記者林育綾攝）

台灣藝術家高俊宏的錄像作品《丁修女–但是我們從來不會去西班牙傳教》，從殖民及鄉野傳說角度切入，透過「靈異探測器」、「觀落陰」⋯等民俗方式田野調查，企圖追蹤400年前西班牙人在台灣傳教事蹟。

▲▼台北當代藝術館「台灣！我來了」展覽。（圖／記者林育綾攝）
▲他也特別把「靈異探測器」（測鬼機）裝置在展覽場內，感應靈界的存在。（圖／記者林育綾攝）

他也特別把「靈異探測器」（測鬼機）裝置在展覽場內，觀眾若看到機器亮起紅燈，就表示⋯⋯。不過策展人程少鴻也說，從他在策展時就一直看到機器是紅燈，因此請大家「不用擔心」。

▲▼台北當代藝術館「台灣！我來了」展覽。（圖／記者林育綾攝）
▲台灣藝術家李紫彤的《時差書寫》，觀眾可以席地而坐觀賞。（圖／記者林育綾攝）

另一位台灣藝術家李紫彤的《時差書寫》作品，則是自2014年以田野方式，以影像記錄海內外政治場域、原住民族部落議題，作為族群認同與傳統歷史書寫的實驗民族誌。該影片長達70分鐘，展場內有地墊，觀眾可以席地而坐觀賞。

▲▼台北當代藝術館「台灣！我來了」展覽。（圖／記者林育綾攝）
▲台北當代藝術館「台灣！我來了」、「遠方的書間」兩檔展覽的藝術家和策展人合影。（圖／記者林育綾攝）

「台灣！我來了」展覽自8月3日至9月29日，於台北當代藝術館MOCA Studio展出，開放民眾免費觀賞。同步在戶外貨櫃屋空間也有 「遠方的書間—阿緹蓉、太田直史聯展」，打造成一間「神秘閱讀書房」，裡頭佈滿包覆著黑色書衣的書籍，總共有500本，從外觀無法得知每一本書的書名、作者，讓參觀者可以透過「抽籤」來與命運的書相遇。

▲▼台北當代藝術館「遠方的書間—阿緹蓉、太田直史聯展」打造成神秘閱讀書房。（圖／記者林育綾攝）
▲戶外貨櫃屋「遠方的書間—阿緹蓉、太田直史聯展」打造成神秘閱讀書房。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台北當代藝術館「遠方的書間—阿緹蓉、太田直史聯展」打造成神秘閱讀書房。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「神秘閱讀書房」裡佈滿包覆著黑色書衣的書籍，從外觀無法得知書名、作者。（圖／記者林育綾攝）

▲▼台北當代藝術館「遠方的書間—阿緹蓉、太田直史聯展」打造成神秘閱讀書房。（圖／記者林育綾攝）

「台灣！我來了」、「遠方的書間」
日期：8月3日至9月29日
地點：當代藝術館
地址：台北市大同區長安西路39號
日期：即日起至10月31日
時間：10AM - 6PM，每周一休館
（此兩檔展覽為免費參觀）

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關鍵字：台北當代藝術館,當代藝術,殖民,程少鴻,藝術展,靈異探測器,測鬼機,鬼月,農曆七月

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