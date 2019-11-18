主廚餐桌　大廚親授烹飪課程

圖、文／孫韶蓮

從國際大都會紐約移師經驗到一年四季充滿陽光的佛羅里達邁阿密創業，企業家與大廚Harold Zegarra一面享受烹飪一面享受沙灘美女並分享他熱愛的美食烹飪料理與他的人生。

Harold Zegarra創立「主廚餐桌」Chef’s Table 讓對烹飪有興趣的大眾可以學到一流名廚的烹飪技巧與私廚秘方，他廣大邀請紐約與邁阿密知名餐廳的廚師一起在平台上建立廚師檔案分享他們的經驗與廚藝功力。

Chef’s Table由知名餐廳的主廚親授烹飪課程，Harold除了本身就認識很多廚師外，他也收到很多廚師主動聯絡希望透過平台分享與曝光料理檔案。

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Harold來自於南美洲的祕魯，畢業於哥倫比亞廚藝專科學院，他曾在法國、義大利、西班牙餐廳與日本料理擔任行政管理與主廚，對他來說烹飪不只是飲食而是創造藝術美感與味覺體驗。在紐約的高檔餐廳工作時，他融合了義大利、法國、西班牙、日本與祕魯等各國的食譜，創造出自己的料理風格。

Harold的擺盤充滿撞色的強烈視覺衝擊。

懂得生活的Harold創立Chef’s Table「主廚餐桌」運用網站與APP將紐約與邁阿密的主廚帶到線上，為他們建立主廚檔案與介紹，展示他們的廚藝與擺盤技巧，想學習廚藝美食的人可以透過線上預約購買課程與外燴。

工欲善其事，必先利其器，Harold Zegarra深知刀具的重要，他在線上販售適合廚師使用的專業刀具。

他也舉辦派對與現場表演，享受吃喝玩樂與旅遊。來自秘魯的Harold Zegarra在秘魯文化美食節裡現場展現廚藝，為最好的美食大使。

Harold Zegarra的Instagram: @chefzegarra

文字採訪、攝影：Giovanna Sun 孫韶蓮

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孫韶蓮

企業家、作家、策展人

www.facebook.com/GiovannaCreativeStudio/

搜搜看APP共同創辦人、台北收藏交易中心美國地區官方策展人

出版商業叢書：「Shopify電商創業寶典」、小說：「掏金島-出賣紐約男友」

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