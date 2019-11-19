跟著國瑜夜市發不了財　拍扁麵包師停業「欠錢莊130萬」盼外界伸援

▲黃士福曾隨韓國瑜遠赴花蓮東大門夜市擺攤。（圖／記者吳奕靖攝）



記者洪正達／高雄報導

「拍扁麵包師」黃士福日前麵包店收攤後，5月份起跟著高雄市長韓國瑜造勢行程賣自製鳳荔酥，起初業績都還不錯，不過從8月份起至今，生意相當慘澹，面對巨大的生活壓力轉而向地下錢莊借款130萬元，不過生意仍不見起色，19日在自家群組上宣布鳳荔酥即日起停賣，存貨部分希望大家踴躍訂購，《ETtoday新聞雲》記者致電求證後也獲證實，他希望下一站能回到老本行當麵包師傅。

▲黃士福19日在群組上宣布停售鳳荔酥。（圖／翻攝LINE群組）

據了解，黃士福從2019年5月份起帶著獨家研發的鳳荔酥，跟著韓國瑜造勢行程南征北討，單場最高紀錄曾賣到8萬元，不過業績卻從8月份開始狂掉，11月中在LINE群組上宣布停產，黃士福坦言，向地下錢莊借貸130萬元「是他犯過最嚴重的錯誤」，如今隨著業績掉谷底，已無法再負擔高額的本金加利息，目前急著尋覓新工作，迫切的回到麵包師傅老本行工作，希望外界能給他機會度過難關。

《ETtoday新聞雲》2019年3月份曾獨家訪問到黃士福，那時他抱怨因政治立場不同遭麵包店老闆開除，當月底26日曾上臉書求職社團找工作，並開出35K的價碼，一時間引起許多網友狂酸，不過當年5月份起獨家的鳳荔酥研發成功後，跟著韓國瑜造勢場合四處擺攤做生意，最遠曾到花蓮，不過在連4個月生意慘澹下，不得才將鳳荔酥生意結束。

▲《ETtoday新聞雲》今年3月曾獨家訪問黃士福。（圖／地方中心攝）

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