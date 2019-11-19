不爽被罵...扯男嗆：一命賠一命！4ml強鹼從主管頭淋下　他痛苦哀號雙眼全瞎

▲胡男不滿被主管罵，失控恐嚇，「一命賠一命」，事後遭到免職，他竟持強鹼潑灑，害對方雙眼失明。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳韻如／桃園報導

胡姓男子因與紀姓主管起衝突遭責罵，他情緒失控掐住對方脖子恐嚇「一命賠一命」，事後遭到免職，但沒想到懷恨在心的他，隔日竟拿著4公升的強鹼，直接朝著紀男頭部淋下，造成紀男雙眼幾乎全瞎。胡男事後辯稱「想給他一個小小教訓」，而一、二審則依重傷害罪判他8年7個月徒刑，他不服再提上訴，但遭到最高法院駁回。

檢警調查，61歲的胡男在桃園市某區纖維公司上班，但2018年9月18日下午他因不願完成主管交付工作被責罵，當晚5點40分在辦公室掐住紀男脖子恐嚇，「我單身1個人，沒有家室牽掛，一命賠一命！」事後，紀男向廠長呈報此事，胡男也因此被免職。

然而，心懷怨恨的胡男隔天清晨6點多，用水桶裝了3瓢約4公升的強鹼溶液，躲在2樓埋伏準備報復，等到紀男進入倉庫準備換裝上班，胡男便趁機將整桶強鹼朝他頭部淋下去。紀男當場痛得衝出門外呼救，但經送醫急救，他雙眼完全受損，角膜損壞、眼球萎縮，視力僅看得見手指晃動，醫師研判最終恐怕還是會完全失明，沒有恢復的可能。

胡男到案後坦承犯行，但辯稱「只想給他一個小小的教訓，沒想讓對方失明」，廠房則提供工廠監視器案發時監視畫面，在場同事也指證歷歷，胡男以化學溶劑酸鹼值高達15、16強鹼潑灑，從紀男的頭部淋下去，導致他雙眼、嘴巴、身體都被潑灑，導致雙眼幾近全瞎。

法院調查認為，胡男手段殘忍激烈，幾乎造成對方全瞎，容貌、身體還須經過手術整容與感染風險，身心痛苦不可言喻，因此一、二審皆依重傷害罪判他8年7個月徒刑，民事部分也須賠償紀男1千863萬元。胡男不服再提出上訴，最高法院認為，他至今仍未與紀男達成和解，因此駁回他的上訴，全案定讞。

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