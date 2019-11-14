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指南客運急煞！乘客飛撞投幣箱頭破血流　司機：是他沒扶好把手

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▲▼ 公車,充電孔,手機充電,USB充電,電源插座,手機沒電。（圖／記者姜國輝攝）

▲司機急煞車！乘客跌倒撞破頭噴血，司機被依業務過失傷害處有期徒刑5月，可易科罰金15萬元。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者孫于珊／台北報導

指南客運一名劉姓司機2018年8月1日晚間10時15分許載客時，突然緊急煞車！造成一名汪姓男乘客跌倒撞上投幣箱，當場頭破血流、多處是傷。法官依業務過失傷害判司機有期徒刑5月，可易科罰金15萬元。然而司機認為是汪男自己沒有扶好把手，與他無關，不服判決要上訴，不過遭法官駁回。

當時公車沿台北市大安區敦化南路一段由南往北方向行駛，開到市民大道四段路口時，突然緊急煞車，致汪男從後門處跌倒並往前滑行撞及前門處的投幣箱，造成頭部鈍傷、頭皮撕裂傷、雙上臂擦傷、左髖部挫傷等傷害，汪男憤而提告。

司機則辯稱，事發當天有2輛機車從左側竄出，然後突然變換車道轉至車頭前方停等紅燈，相差30公分就要撞上了，才會緊急煞車，而汪男是沒扶好把手才會跌倒，因此他認為公車是正常煞車，司機要負一半責任，但乘客自己也要負一半責任，並表示願意賠償汪男醫藥費，請求法官從輕量刑。

不過行車紀錄器顯示，當時交通號誌已轉為黃燈，公車前方的2輛機車均早已煞車燈亮起並停在停止線上，而公車至地面上白色箭頭處時才開始煞車，煞停位置非常靠近機車；此外，公車內影像也看到，汪男是突然往前飛跌，車上其他乘客身體也全往前傾，且有乘客物品掉落地上等情況。因此法官認定司機說「正常煞車」云云，不足採信。

法官認為，司機本應注意車前狀況，與前車保持安全距離並隨時採取必要的安全措施，但卻疏未注意致汪男受傷，且未能與汪男達成和解或賠償共識，不過考量司機肇事後留在現場並坦承犯行等一切情狀後，仍照原審判處司機5月徒刑，可易科罰金15萬元。

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