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台商回台投資近7000億！聯合國也認證　王定宇：曾銘宗是「專門騙人家」

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▲民進黨台南市立委第一選區參選人賴惠員，在東山區舉辦與總統蔡英文的聯合後援會成立大會，並且邀請到同黨籍的第六選區參選人王定宇前來助講。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者林悅翻攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨立委曾銘宗18日在國會質詢時，逼問經濟部官員，指控「台商回台資金是0」，且不讓官員做完整論述。不過遭到綠營打臉，民進黨立委王定宇指出，台商回台投資大爆發，計劃投資逾6971億，甚至聯合國報告都認證這個事實，「曾任國民黨金管會主委的曾銘宗真是財金專家？還是專門騙人家？」

針對台商回台投資大爆發，王定宇提出兩大重點，「資金何時到位」與「資金到位的方式」。首先，在「資金何時到位」方面，他強調，「投資計劃的資金，沒有任何企業或個人會一次匯回，然後...放在倉庫給你看嗎？」

王定宇說，通常會根據計劃進度，資金依照需求陸續到位，就像購買預售屋一樣，「難道你會一次把二年按期程該繳的錢，一次送給建商嗎？你又不是韓國瑜大戶，否則把過多資金囤放變死水，對企業來說，這也是要算成本的。」

其次「資金到位方式」，王定宇說，可以從海外匯回，但是這個會多二個成本，一個是稅，而且是二國皆有的高額稅，一個是可能的匯損。另一個方式是動用國內資金，既然是台商，多數在國內有母企業，新的投資計劃資金按計劃要到位時，當然也可以調度國內資金，以上二種方法，未來都可以透過台灣的成本，海外支付的方式，將資金間接挪移。

王定宇表示，業界還有一種方式，就是運用銀行的低利率，用貸款融資來進行投資。多數人當然是在台灣用信用或資產做融資，因為台灣融資成本比中國低很多，台商多數在海峽兩邊都有資產，並非全部撤回台灣，只是調整兩邊佈局，加大台灣比重，所以擴大在台灣融資，投資台灣，減少在中國投資，這種做法很合理、也比較節省成本。

王定宇強調，台商回台投資大爆發，計劃投資逾6971億，甚至聯合國報告都認證這個事實。但是，曾任國民黨金管會主委的曾銘宗，竟然質疑沒有看到資金「匯回」，就認為投資金額是「零」，「天哪！用如此的外行話來唱衰台灣，真的是財金背景的『專家』嗎？還是『專門騙人家』？」

▼總統蔡英文。（圖／蔡英文臉書）

▲▼總統蔡英文。（圖／蔡英文臉書）

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