LIVE／蔡英文受邀台北美國商會發表演說　對尬韓國瑜「晶晶體」

記者陶本和／台北報導

目前請「韓假」的國民黨總統候選人韓國瑜先前在美國商會上，以「晶晶體」演說，引起各界的嘲諷。總統蔡英文19日中午則受美國商會邀請，出席美國商會年度會員大會，並發表演說。

韓國瑜日前在美國商會演說，用中英文夾雜的「晶晶體」遭到網友揶揄。當時，台北美國商會執行長傅維廉（William Foreman）受訪時表示，他盡了全力用中英文交流，任何人嘗試透過英文表達，對他們而言都是很開心的事，有努力才是重點，不會有評斷。

▲蔡英文美國商會演說。（圖／ETtoday直播）



另外，韓國瑜也在演說時，把美國商會（The American Chamber of Commerce in Taipei）與美僑俱樂部（American Club Taipei）給搞錯了，導致台下一陣尷尬。當時傅維廉也幽默地說，不會不恰當，因為大家經常搞混，辦公室也常常接到詢問俱樂部業務的電話。

在韓國瑜因「晶晶體」引起軒然大波後，根據美國商會的最新消息，蔡英文在19日，再次受邀出席美國商會年度會員大會，並發表演說，至於演講的題目，目前則還沒有確定，近日進一步確定後會再對外公開。

▼蔡英文先前出席台北美國商會謝年飯。（圖／記者張一中攝）



蔡英文過去只要出席美國商會的活動，都會以英文發表演說；而她的英文口音，在網路上也引起網友的討論，甚至被形容「讓耳朵懷孕」；因此，她的團隊也經營Youtube頻道中，設計了「英文英文」的單元，由她來親自教大家英文單字。

舉蔡英文「英文英文」的第一集為例，就針對時事，以及外交工作，來教相關的英文單字，好比讓台灣驕傲的民主，是「democracy」，藉此傳達民主是過去台灣人十幾年來，共同累積出來的成就，在亞洲是難能可貴的。

蔡英文幕僚指出，很多網友和支持者在社群上反應，很喜歡聽小英講英文，因此有這項構想。除了由蔡總統本人親自上陣說英文外，內容也會符合時事主持和總統個人特色，推出「總統級」的英文教學內容，讓網友可以透過學習英文的方式，同步了解相關的時事訊息。

而在韓國瑜「晶晶體」英文引起各界議論之後，蔡英文講英文也備受外界關注，她出席美國商會的演說，她的英文演說，是不是會被拿來跟韓國瑜「晶晶體」比較，勢必會成為焦點。

▼韓國瑜、蔡英文美國商會演講。（圖／翻攝自臉書粉專王定宇分享之影片）

