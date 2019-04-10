金雞百花電影節首度「落戶」　未來5屆將在廈門舉辦

▲陳道明（中）等在廈門宣布金雞百花電影節落戶廈門。（圖／廈門市宣傳部）

記者蔡紹堅／廈門報導

中國電影家協會主席陳道明9日在廈門宣布，中國金雞百花電影節（金雞獎年份）未來5屆正式落戶福建省廈門市，這也是金雞百花電影節首次長期落戶在一個城市。

中國電影家協會、廈門市人民政府9日在廈門國際會展中心舉行記者會，包括陳道明、吳京、張涵予、喇培康、尹鴻等電影界人士，以及福建省宣傳部副部長、省電影局局長陳立華、廈門市委常委、宣傳部部長葉重耕，廈門市副市長韓景義等都出席了記者會。

除了宣布未來5屆金雞百花電影節會在廈門舉辦外，會上也舉辦了廈門市影視產業項目簽約儀式，簽下11個項目。廈門市副市長韓景義表示，廈門市有信心有能力辦出獨具特色、精彩紛呈的金雞百花電影節，助力提升中國電影金雞獎的品牌價值，推動專業化、品牌化、國際化發展，全面擴大中國電影金雞獎的國際傳播力和影響力，打造新時代大國電影新標杆；也有信心有能力把廈門發展成為一座新時代的電影之城，打造新時代中國電影新高地。

韓景義強調，相信未來會有更多的電影劇組來廈拍攝，有更多的電影精品在廈門誕生，有更多的電影公司落戶廈門，「廈門竭誠歡迎境內外的企業家朋友們來廈門投資興業，共襄盛舉。」