路人激似前女友！他忍不住巷口爆衝「襲胸摸妹妹」...撲倒扭纏在地不放手

▲阿敘見到女路人長的像前女友，竟上前熊抱撫胸。（示意圖／免費圖庫PEXELS）

記者戴若涵／基隆報導

基隆一名男子阿敘（化名）3月底行經基金一路一處巷口時，見到神似前女友的路人，竟衝上前，從對方身後環抱撲倒，並伸手抓胸、撫摸下體，當場嚇壞女路人，所幸有熱心民眾出手阻止，這才將2人分開。基隆地方法院審理後，判阿敘有期徒刑6月，緩刑2年，期間付保護管束，須完成精神治療。

檢方調查，30歲的阿敘3月31日下午3時55分許在基金一路一處巷口見到女路人經過，因認為對方與他的前女友長很像，竟伸手抓對方的胸部，隔著褲子撫摸路人下體，再將對方撲倒在地，繼續撫摸。當時一名男性路人見狀，趕緊上前將阿敘拉開，並報警處理。

阿敘在警詢及偵訊時，坦承全部犯罪事實。法官審酌，阿敘有輕度智能障礙又罹患思覺失調症，犯案時受到精神症狀的影響，犯後坦承犯行，態度尚佳，依強制猥褻罪判他有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，期間付保護管束，應完成精神治療的處遇措施。

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