慶生完性侵女高中生　壽星捧20萬和解掰「心甘情願」反打臉

記者黃翊婷／綜合報導

蘇姓男大生2017年12月間邀請同校同學以及朋友參加生日派對，結束後卻將就讀高中的小星（化名）帶回家性侵。雖然他挨告之後立即賠償20萬元，但高雄高分院合議庭認為，這份和解書的內容明顯違背真實案情，顯然是為了脫罪免責之用，因此不採信男方說詞，並依強制性交罪判處3年有期徒刑，全案仍可上訴。

▲蘇男在慶生會後起了色心，並找藉口把小星帶回家。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

判決書中提到，蘇男當天邀請同學、朋友一起到KTV慶生，散場後他以「天亮載妳到學校上課」為藉口，成功將小星帶回住處休息，接著在凌晨3時許闖進房內性侵得逞。小星受害後相當害怕、難過，偷偷向另一名友人求助，對方才趕忙跑到蘇男家將她接走。

雖然蘇男一審被依強制性交罪判處3年2月，但他覺得自己都已經賠償20萬了，還被判處3年2月，量刑實在太重，於是提出上訴。高雄高分院合議庭調閱小星接受偵訊的紀錄，發現她曾提到，因為不想讓其他家人知道，加上母親希望和解，才會簽下由蘇男律師擬定的和解書，心理上根本不想原諒對方，「媽媽不希望我受傷害，怕事情鬧大，大家會知道。」

▲小星受害後立即向朋友求救，這才順利逃出蘇男家。（示意圖／123RF，與本文當事人無關）

合議庭認為，為了讓案件早日了結，蘇父還塞了1萬元紅包給小星，如果這筆錢是雙方合意的賠償金，應該要寫在和解書內；此外，該份和解書記載兩人是在心甘情願的狀況下發生性關係，明顯違背本案的真實經過，可見這只是蘇男想要脫罪、免責的手段，並非真的獲得小星原諒。

合議庭表示，蘇男是利用男性體力上的優勢，以強制手段侵害小星，客觀上沒有「情堪憫恕」的情形，也不符合緩刑的要件，考量到他事後坦承犯行，並賠償20萬元，最後裁定撤銷原處分，依強制性交罪判處3年有期徒刑，全案仍可上訴。