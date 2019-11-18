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SBL球星偷吃女大生…暴打未婚妻簽約賠320萬　賴皮討證據慘被法官打臉

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▲▼台啤球員周伯勳22日遭北檢傳訊。（圖／記者楊佩琪翻攝）

▲台啤球星周伯勳偷吃女大生，導致婚事告吹，並簽約賠償吳姓未婚妻320萬元，協議內容包含打傷賠償及婚約解除的撫慰金（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

SBL球星周伯勳於2018年2月間到KTV唱歌時，與女大生在包廂外發生性關係，事後遭提告性侵，經北檢調查，兩度將周伯勳不起訴。但吳姓未婚妻為此與周伯勳大吵解除婚約，期間還遭周伯勳打傷，導致手部受傷，最後周伯勳為安撫吳女，簽下協議賠償320萬元，卻只賠了5個月5萬便沒再履行。北院11月18日開庭，周伯勳律師要吳女提出遭打傷的證據，卻遭法官吐槽，「協議書裡不都有寫了嗎？」，全案將於12月5日宣判。

周伯勳律師在開庭中，主張喜餅錢20萬、聘金36.6萬、金飾8萬及已經支付的25萬，共89.6萬元應予抵銷債權，並指違約金過高，請法官審酌降低。

吳女律師表示，金飾先前已說過周伯勳同意贈與，其餘喜餅、聘金部分，因吳女只想趕快結束官司，同意周伯勳抵銷債權，但仍強調，當初喜餅男方親友也有拿，周伯勳把20萬餅錢全算在她頭上，讓她相當無奈。至於「違約金過高」部分，吳女律師表示，協議書的賠償內容，包含周伯勳對吳女傷害的侵權賠償，以及解除婚約補償吳女的撫慰金，兩部分皆不是違約金的性質，並沒有「違約金過高」的問題。

但周伯勳律師認為，吳女應提出受被打傷的依據，但協議內容明確寫及此事，此話引來法官吐槽，「就算周伯勳是為了安撫吳女，為何會把這麼不利的東西寫在協議上？應該是要找周伯勳來說明吧？」；吳女律師也表示，吳女有當時的驗傷單，且周伯勳自願在協議書寫下此內容，沒有證明的必要。全案將於12月5日宣判。

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