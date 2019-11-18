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求復合被拒！他惱羞「絲襪綑綁+衣服塞嘴」硬來　前女友崩潰：每天都像活死人

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▲桃園市邱姓男子遭指控於去年10月遇見前女友，以騎車載其購物為由，騙女友回住處騎車，但卻藉故軟禁女友，並連續3次性侵得逞，女友事後不甘辱提告妨害性自主。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲周男求復合未果，竟硬上前女友。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／台南報導

台南一名周姓男子與女友小乃（化名）分手後，竟開車強載對方回租屋處性侵，又涉嫌侵入小乃租屋處竊盜。法院審理後，刑事部分周男被判應執行4年6月刑期；民事部分則應賠償小乃80萬元。可上訴。

判決指出，小乃2017年12月12日向周男提分手。孰料，挽回失敗的周男竟心生怨懟，於12月22日凌晨到小乃工作的地方等她下班，小乃因拗不過他，勉強同意讓周男載回家，到了租屋處後，周男假裝尿急，不斷哀求小乃讓他進屋。

才進入房間，周男便再度要求要與小乃復合，遭拒後，他不滿將小乃壓在床上，無視小乃不斷掙扎、尖叫哭泣，還拿起小乃的衣物塞入她嘴中，再用絲襪將小乃的雙手捆綁於胸前，性侵得逞。事隔1個多月，周男又潛入小乃租屋處，將價值8000元的液晶電視給偷走。

小乃忍無可忍決定報警處理。法院審理後，刑事部分依強制性交罪、侵入住宅竊盜等罪判周男應執行有期徒刑4年；民事部分，小乃因受痛苦記憶糾纏，陷入恐懼與害怕中，連3餐都無法進食，雖經長期治療，但心理治療師也束手無策，她每天只能把自己關在房內，如同「活死人」一般，決定向周男求償200萬餘元，法官判周男應賠償小乃80萬元。全案仍可上訴。

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