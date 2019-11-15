前女友懷孕...孩子他爹不是我！醋男拉進房「無套教訓」　挨告求減刑：我錯了

▲男子與前女友酒後發生爭吵，女子藉故肚子痛要離開，男子懷疑她跟前男友有孕，氣得拉回房硬上得逞。（示意圖／翻攝pixabay）

記者陳韻如／台中報導

蔡姓男子與前女友小乃在租屋處酒後發生爭執，小乃因此假借肚子痛想離開，蔡男卻懷疑小乃與現任男友有孕，竟強拉小乃進房硬上得逞。案經小乃提告，一審法官依強制交罪判蔡男1年8個月徒刑，他不服上訴，表示自己深感悔悟，請求法官從輕量刑，但仍遭到法官駁回，維持一審原判。

判決書指出，蔡男與小乃原是男女朋友，但因故分手，不過2人還是保持聯繫。期間小乃傳LINE向蔡男要求幫忙網購或張羅服飾、接送、買晚餐、補品、繳電話費、開口借錢欲繳房租、做美甲等。

2018年6月初，2人相約碰面，隨後到蔡男住處聊天喝酒。聊了整夜，直到隔天上午7點左右，2人酒後因故爭吵，小乃不想再繼續與蔡男爭執，於是藉故以肚子痛要離開，但蔡男卻懷疑她與現任男友有孕，竟一氣之下將她從客廳拉回房間。

小乃被蔡男舉動嚇壞，不斷拒絕，並以腳踢反抗，但仍抵不過蔡男力氣，隨後被壓制在床上性侵得逞。

案經小乃提告，一審法官也依強制性交罪判蔡男1年8個月徒刑，他不服提出上訴，還稱，他從偵查一開始就坦承犯行，且事後也與小乃達成和解，也已賠償，而小乃也原諒他一時衝動，不再追究刑責，他自己也覺得後悔不已，未來絕對不可能再犯，因此請求法官從輕量刑。

不過，二審法官審理後認為，蔡男已獲輕判1年8個月，因此不得以他已與小乃達成和解為由，要求減刑，法官認定他上訴理由並不足以動搖原判，因此駁回上訴。全案可上訴。

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