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大漢營區147對新人步入紅毯　陸軍期勉達成「增產報國」使命

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▲▼陸軍司令部舉行「民國108年官兵聯合婚禮」。（圖／陸軍司令部提供）

▲陸軍司令部舉行「民國108年官兵聯合婚禮」。（圖／陸軍司令部提供，下同）

記者林銘翰／桃園報導

陸軍司令部15日於龍潭大漢營區以「愛你久久·情定大漢」為主題，盛大辦理「民國108年官兵聯合婚禮」，由陸軍總司令陳寶餘上將親自主持並擔任證婚人，後備指揮部指揮官姜振中中將及憲兵指揮部指揮官黃金財中將分別擔任男、女方主婚人，陸軍參謀長楊海明中將及政戰主任楊安少將為雙方介紹人，與147對新人家屬共同見證所有陸階新人，步上紅毯共結連理的珍貴時刻。

▲▼陸軍司令部舉行「民國108年官兵聯合婚禮」。（圖／陸軍司令部提供）

陸軍司令部指出，本次聯合婚禮由陳寶餘上將宣讀結婚證書，並頒發證書及賀禮，勉勵全體新人們要用一生的時間信守承諾，並懂得相互扶持、彼此珍惜，共同面對生命中的苦與樂，工作再忙碌都不要消磨彼此的愛，要用更多的愛包容另一半，並祝福所有新人，百年好合。

典禮中由陸軍司令部勤務營買郁軒上尉與國防部文宣心戰處楊媛鈞上尉代表用印，而新人致謝詞則是由榮獲108年國軍模範團體主官的43砲指部莊偉崙上尉夫妻檔代表，希望讓每對新人都能感受到全場嘉賓、親友及官兵們滿滿的祝福；隨後安排新人與陳寶餘上將及出席貴賓一同至司今台前合影，紀錄幸福浪漫的時刻。

▲▼陸軍司令部舉行「民國108年官兵聯合婚禮」。（圖／陸軍司令部提供）

此外，為增進本次聯合婚禮活動的豐富多元性，特別結合陸軍特色社團成果發表與大漢營區各室、處、教準部親子同樂活動，不僅增進同儕互動與親子情感交流，且共同參與婚禮的幸福時刻。

陸軍司令部表示，今年以「愛你久久·情定大漢」聯合婚禮主題，期勉所有同仁能以陸軍「忠誠」的軍風及精神恪守愛家承諾，忠於家庭、忠於伴侶，用心經營攜手共度未來，並鼓勵今日與會的新人要共同為創造字宙繼起之生命而努力，順利達成「增產報國」的使命，矢志作國家建設和永續發展的有力支柱。

▲▼陸軍司令部舉行「民國108年官兵聯合婚禮」。（圖／陸軍司令部提供）

▲▼陸軍司令部舉行「民國108年官兵聯合婚禮」。（圖／陸軍司令部提供）

▲▼陸軍司令部舉行「民國108年官兵聯合婚禮」。（圖／陸軍司令部提供）

▲▼陸軍司令部舉行「民國108年官兵聯合婚禮」。（圖／陸軍司令部提供）

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