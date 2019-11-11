　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

OL上班3天爽請產假！「白拿4個月薪水」閃辭　老闆氣炸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼銀行女行員、OL、辦公族、櫃姐。（圖／翻攝pakutaso）

▲OL隱瞞懷孕「到職3天」爽請產假，白拿4個月薪水後立刻辭職。（圖／翻攝pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

為了保障女性的工作權利，多數國家會制定相關法律，如生理假、產假及育嬰假等，不過卻有人鑽漏洞濫用。大陸浙江寧波有一名孫姓OL就在應徵工作時隱瞞懷孕，結果到職上班3天就開始請產假，產假結束後還立刻打電話辭職，讓老闆聽了相當錯愕。

綜合陸媒報導，孫女日前在浙江寧波一間參加面試，面試時老闆提問了相關的婚姻及懷孕問題，當時她回答自己剛從廣東來到寧波，目前沒有結婚、沒有孩子，短期內也沒有計畫結婚，最後她也成功獲得工作機會。但不料她才上班短短3天，就突然告訴老闆「自己懷孕了」，希望能請產假休息。

▲辦公室OL。（圖／LibreStock提供）

▲雖然孫女在面試時隱瞞懷孕，公司仍依法准許她請產假。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

儘管孫女在面試時隱瞞懷孕，公司還是依法准許她的產假申請（浙江省女性最高可以請128天產假），但沒想到孫女在產假結束後，就立刻打電話告知要離職，讓老闆相當錯愕。公司張姓負責人無奈說，因為公司內的女員工不少，所以公司對於懷孕的女員工，有完善的制度保障其權利。

張男表示，孫女請產假的期間，公司仍依規定投保、薪水照發，待產期間還多次派人探望，不料最後卻是這樣的結果，「若她事先不知道自己已經懷孕，我們還好接受些，但她是在知道懷孕的前提下就職的，主要是希望能在孕產期拿到工資，並使保險不間斷」，讓他有種「被吃定了」的感覺，相當受傷。

ET快訊
短髮正妹點3份玉米筍！　朋友送來「剩3支」當場傻了：都沒切
準備離婚…夫詭異來回學校住家　妻報警破門驚見「4兒女全被吊死
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

婚禮發大財！會場驚見「紅包雨」　土豪雇直升機撒錢…新娘秒看傻

OL上班3天爽請產假！「白拿4個月薪水」閃辭　老闆氣炸

雙11京東9小時破去年紀錄　「低線城市」成升級主戰場

用歌聲紀念溫暖的「王老師」　催生校園民歌的王津平告別社運傳奇一生

油頭清秀男車廂內掏出下體　趁前方女乘客蹲著休息狂戳她額頭

大三罷2港青遭槍擊　陸委會批港府「血腥鎮壓」

1111三罷釀流血衝突　林鄭月娥回應：嚴重影響社會秩序

華聞快遞／浙江試點「人才創業險」！保額最高可達1000萬元人民幣

天貓雙11成交額破2135億　16小時超越去年全天紀錄！

港警：擔心配槍遭搶「才連射3發」擊中2青年　「騎車衝撞人群」交警已停職

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

傑哥不要！明星海龜製造假車禍　 摸到秒噴30萬...潛水客抱胸自保

違停遭勸離！心虛拒盤查開車逃　毒蟲踩油門撞員警怒嗆：開槍啊

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

惡整老媽！兒偷塞曼陀珠進可樂瓶 裝弱求助...她鄙視扭開滿臉大爆射

婚禮發大財！會場驚見「紅包雨」　土豪雇直升機撒錢…新娘秒看傻

OL上班3天爽請產假！「白拿4個月薪水」閃辭　老闆氣炸

雙11京東9小時破去年紀錄　「低線城市」成升級主戰場

用歌聲紀念溫暖的「王老師」　催生校園民歌的王津平告別社運傳奇一生

油頭清秀男車廂內掏出下體　趁前方女乘客蹲著休息狂戳她額頭

大三罷2港青遭槍擊　陸委會批港府「血腥鎮壓」

1111三罷釀流血衝突　林鄭月娥回應：嚴重影響社會秩序

華聞快遞／浙江試點「人才創業險」！保額最高可達1000萬元人民幣

天貓雙11成交額破2135億　16小時超越去年全天紀錄！

港警：擔心配槍遭搶「才連射3發」擊中2青年　「騎車衝撞人群」交警已停職

韓國瑜爆綠營已準備「毀張核彈」　郭董捐款轟炸張善政

龍巖再賣彰銀持股8.5萬張　手中剩8.2萬張

婚禮發大財！會場驚見「紅包雨」　土豪雇直升機撒錢…新娘秒看傻

NONO副業從商賣雞排成功　朱海君洩老公一字秘訣

單身一族一切靠自己！　必學3大理財術教你存老本

其實娜娜不輸古力娜扎　整形醫生的「完美側顏」標準，山根、下巴才是重點　

UBA／能仁三劍客林彥廷單飛政大　丁冠皓期待場上對決

海碩盃／李亞芯闖過會外賽　姊姊李亞軒會內奪勝晉16強

12強／鈴木誠也開轟、澳洲滿壘送分　日本3比2逆轉勝

景氣轉弱？　9月經常性薪資4萬1845元增幅創28個月新低

大陸熱門新聞

女婿「床上激戰」岳母　女兒淡定錄影！

母雞4年不下蛋！她宰雞驚見雞寶

女網紅整形33次　小孩樣貌掀討論

快訊／香港西灣河警員連開3槍！

大學生情侶「馬路中央」吵架　女生被撞飛身亡！

OL滑手機一整夜　隔天起床繼續玩…5分鐘後失明了

綠衣男和示威者理論！被淋易燃液體點燃成火人

15歲少年被班導逼深蹲500下」跳樓亡

港警掏真槍擊中2青年！目擊者「還原過程」氣炸

幼稚園老師踹4歲女童　媽怒賞巴掌吃虧了

快訊／天貓雙11成交額1分36秒衝破100億！

快訊／天貓雙11成交額1小時03分破1000億

1111三罷釀流血衝突　林鄭月娥回應了

連開3槍擊中青年+騎車衝撞人群　港警回應了！

更多熱門

相關新聞

Apple 宣布新福利！請完育嬰假還有四周寬限期　可自訂彈性上班

Apple 宣布新福利！請完育嬰假還有四周寬限期　可自訂彈性上班

蘋果日前宣布了一項新的公司福利政策，幫助請育嬰假的父母，在休假後過渡到工作崗位時，多出四周寬限期。

員工經痛想請假　主管酸：下個月要不要預排

員工經痛想請假　主管酸：下個月要不要預排

經痛休半天！公司沒生理假　新人妹遭開除

經痛休半天！公司沒生理假　新人妹遭開除

新人經痛請假！主管酸：把病醫好

新人經痛請假！主管酸：把病醫好

在家顧孩0收入！老公「妳電費付一半」

在家顧孩0收入！老公「妳電費付一半」

關鍵字：

產假育嬰假生理假

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

國中師畸戀13歲女　狂砍22刀殺全家

米砂宣布退出網紅界！哭訴：除了死掉不知道該怎麼辦

米砂認「為孫安佐墮胎」！狄鶯無奈回應

女婿「床上激戰」岳母　女兒淡定錄影！

男嬰喝母乳狂吐！竟是小腸扭轉900度　

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

台北男陽台抽菸　隔壁孕婦氣炸求償10萬

任容萱演技被批「說話不清楚」　哽咽吐心聲

孫安佐女友是大9歲「火辣巨胸網紅」！超兇私照曝光

長灘島蜜月5天！豬隊友「全程黏手機」

買20年儲蓄險「多賺3萬7」！他剛繳5個月：很想解約

李佳芬引《民法》轟教育　一翻法典糗了

酒店拍照「綠臉女站角落」他嚇問通靈師

進門就上鎖　女外送員巧回才脫身

更多

最夯影音

更多
不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》
15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面