OL上班3天爽請產假！「白拿4個月薪水」閃辭　老闆氣炸

▲OL隱瞞懷孕「到職3天」爽請產假，白拿4個月薪水後立刻辭職。（圖／翻攝pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

為了保障女性的工作權利，多數國家會制定相關法律，如生理假、產假及育嬰假等，不過卻有人鑽漏洞濫用。大陸浙江寧波有一名孫姓OL就在應徵工作時隱瞞懷孕，結果到職上班3天就開始請產假，產假結束後還立刻打電話辭職，讓老闆聽了相當錯愕。

綜合陸媒報導，孫女日前在浙江寧波一間參加面試，面試時老闆提問了相關的婚姻及懷孕問題，當時她回答自己剛從廣東來到寧波，目前沒有結婚、沒有孩子，短期內也沒有計畫結婚，最後她也成功獲得工作機會。但不料她才上班短短3天，就突然告訴老闆「自己懷孕了」，希望能請產假休息。

▲雖然孫女在面試時隱瞞懷孕，公司仍依法准許她請產假。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

儘管孫女在面試時隱瞞懷孕，公司還是依法准許她的產假申請（浙江省女性最高可以請128天產假），但沒想到孫女在產假結束後，就立刻打電話告知要離職，讓老闆相當錯愕。公司張姓負責人無奈說，因為公司內的女員工不少，所以公司對於懷孕的女員工，有完善的制度保障其權利。

張男表示，孫女請產假的期間，公司仍依規定投保、薪水照發，待產期間還多次派人探望，不料最後卻是這樣的結果，「若她事先不知道自己已經懷孕，我們還好接受些，但她是在知道懷孕的前提下就職的，主要是希望能在孕產期拿到工資，並使保險不間斷」，讓他有種「被吃定了」的感覺，相當受傷。