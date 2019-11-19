衝高雄為8綠委站台　賴清德喊八仙過海：看到高雄人的覺醒

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

2020總統大選和立委選舉從本月18日到22日受理登記，在蔡賴配宣布後，首次來到高雄的賴清德19日與8位民進黨立委到選委會登記參選，由於高雄屬於一級戰區，選情激烈，賴清德說日前蔡英文競總成立，湧入10萬多人，看到了高雄人的覺醒，因此對於選情相當有信心。



▲賴清德與卓榮泰南下高雄陪同8位民進黨立委登記。（圖／記者洪正達攝）

▲賴清德剪了新髮型，下午將與總統蔡英文赴中選會登記參選。（圖／記者洪正達攝）

民進黨總統參選人蔡英文、副總統參選人賴清德預計19日下午15時35分將赴中選會登記參選，在登記前夕，賴清德首次以副總統參選人的身分，與民進黨主席卓榮泰一同到高雄，陪同民進黨8位立委登記，以團結的氣勢喊口號「八仙過海！高雄大贏！」，就是希望民進黨8席立委全壘打，民進黨主席卓榮泰向8位立委喊話「高雄是最大戰場，你們都是我們的衛冕者，一定要留在衛冕者寶座」。

而頂著新髮型的賴清德，到高雄陪同自家立委登記看上心情相當不錯，對於高雄選情是否有信心？賴清德說「日前高雄舉辦全國第一場競選總部的成立，有超過十萬的民眾熱情參加，那一場造勢看到高雄人的覺醒，因此這場選舉，我們非常有信心，也要敬請所有父老鄉親，我們一定要一定要非常盡心盡力，也不能夠大意，一直到最後的勝利」。

▲高雄民進黨立委聯合登記。（圖／記者洪正達攝）