被問立場要帶人民走向哪！賴清德主張「務實台獨」反轟韓國瑜

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

國民黨總統候選人韓國瑜日前表示，2300萬台灣人民要了解下一任總統、副總統到底要帶人民前往什麼方向，蔡英文若支持台獨，賴清德想法若是一致的，支持台獨應大聲說出來；對此賴清德重申自己是務實台獨，台灣是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國，跟中國互不隸屬，執政的也不必另外宣布台灣獨立。

▲民進黨副總統參選人賴清德。（圖／記者洪正達攝）

賴清德10日受訪時回應「主要是韓國瑜市長希望我能夠將兩岸的立場講清楚，所以我也提醒他，過去兩蔣時代也是要統一中國，中華民國是存在的，如果說韓國瑜市長或國民黨，無視於習近平在元月2號講話，所謂九二共識，就只有一個中國原則，就是只有中華人民共和國，根本沒有國民黨所宣稱的一中各表的空間，就是中華民國根本不存在」。

他說「如果韓市長沒有體認到中國的這一個立場的話，那他們所要帶領台灣的方向，必然是走向統一，走向統一之後，中華民國是勢必不存在」。

賴清德重申「我主張的務實台獨，基本上就是兩個台灣前途決議文，也就是說，台灣是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國。跟中國互不隸屬，執政的也不必另外宣布台灣獨立，但是台灣的前途由兩千三百萬人民決定，目前最重要的事情就是發展經濟，建設國家，造福人民，壯大台灣，新一代的總統一定要有能力捍衛台灣的主權跟守護台灣的民主，這也是為什麼參與總統及民進黨的立法委員，有辦法獲得國人支持的原因」。

「時間對我們來說完全沒用！」

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