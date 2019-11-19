「我不把民眾黨當競爭對象」　宋楚瑜默認親民黨不分區有劉宥彤、蔡沁瑜

▲劉宥彤、蔡沁瑜 。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

親民黨總統候選人宋楚瑜日前表示不分區立委名單會有「郭家軍」的影子，他在19日接受電台訪問時，面對主持人再度詢問郭台銘幕僚劉宥彤、蔡沁瑜是否在名單內，雖然沒有說話但卻點頭，默認的動作溢於言表。

針對親民黨不分區名單，宋楚瑜口風相當緊，原本在廣播節目廣告時間點頭認劉宥彤、李鴻鈞、蔡沁瑜會列入名單，但節目一開始後，又改口「我還要賣個關子」，等名單出來，會有三個特色「原地公開」、「弱勢關懷」、「專業能力」，有信心會超過三席。

被問到不分區被民眾黨領先是否會難過，宋楚瑜說「慢慢來嘛，我不把民眾黨當競爭對象」，要跟藍綠一起競爭，要讓第三個聲音出得來，雖然親民黨在立院只有三席，但扮演著關鍵角色，一方面是「推動」一方面是「踩煞車」。

宋楚瑜舉例，年改、軍公教的問題，軍公教的問題，民進黨坐得太粗躁，要在立院提案，用婦聯會繳給國庫300多億錢，拿來補年改的軍人，強力推動不要去扣他們的錢。親民黨在國會提案年改方式，但沒有得到支持，民進黨也沒講清楚，把黨產拿回來要做什麼「居心叵測」。

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