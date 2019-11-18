▲ 關懷老農漁民健檢，侯友宜：預防勝於治療。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜18日到新北市立聯合醫院三重院區訪視農漁民長者健康檢查，關心受檢農漁民長者健檢情形，並表示市府推動「農漁民長者免費檢健」及推出「農漁民健康指引手冊」，雙「健」齊發，以較少預防醫學資源，降低年長罹病機率，可節省龐大醫療資源耗費，打造健康樂活城市。

侯友宜指出，市府推動「新北動健康」及「農漁民長者免費健檢」政策，鼓勵長者以運動取代用藥，並透過健康檢查，預防、降低罹病發生機率，此外，市府自開辦健檢以來，已累積豐富的醫療資料，未來將結合新北動健康，與醫院合作推出全國首創的農漁民健康指引手冊，讓長者很容易預防和治療疾病，透過「健康檢查」及「健康指引手冊」雙「健」齊發，可以較少的預防成本，大大減少政府醫療資源負擔與耗費。

▲ 新北市長侯友宜訪視農漁民長者。

參加健檢的陳姓農友表示，自己行動不便，原本沒有要來參加這次健康檢查，還好市府貼心安排專車接送，讓我們可以享受的免費健檢的福利，市長今天除了到院訪視，還發送餐點及青農健康蛋捲，讓我們覺得「揪甘心」，身為新北市的農民真的很幸福。

新北市政府辦理農漁民長者健康檢查，除安排專車接送外，健檢後還有「售後服務」，醫院會親送檢查報告書，並安排專人健康諮詢，健檢期程至11月30日截止，尚未報名的農漁民長者，請把握機會。

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