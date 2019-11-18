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一貫道福山天惠堂愛心捐贈消防衣　提升新北消防救災能量

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▲ 一貫道福山天惠堂愛心捐贈消防衣 提升新北消防救災能量。（圖／新北市民政局提供）

▲ 一貫道福山天惠堂愛心捐贈消防衣，提升新北消防救災能量。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

「一貫道基礎忠恕瑞周天惠堂」慶祝成立35週年，17日在土城區福山天惠堂舉辦感恩活動。為感謝第一線消防弟兄辛勞，一貫道華山基金會也率先響應捐贈價值60萬元的35套消防衣給新北市政府，由副市長謝政達代表受贈並回贈感謝狀，提升消防救災能量，保障市民生命、財產和居家安全。

副市長謝政達表示，一貫道基礎忠恕瑞周天惠道院體系是新北市一貫道的信仰中心，秉持一貫道弘揚慈悲向善的理念，福山天惠堂長年辦理關懷弱勢和社會救助，定期發放低收入戶冬令救濟物資，每遇天災或重大災禍時，包括八八風災、八仙塵暴、尼泊爾震災、日本福島大地震等重大災禍，均積極投入賑災。今天更挹注資源致贈良好的消防裝備，保障消防弟兄執勤時的安全，提升第一線消防戰力。

福山天惠堂主任委員黃成德表示，今年適逢堂慶35週年，除了千人讀經朱子治家格言、弟子規等表演，並備有千人平安素宴共沾法喜。秉持回饋社會的精神，今年特別捐贈消防裝備，希望拋磚引玉，鼓勵更多企業或公益團體共襄盛舉，一同回饋鄉里。

民政局長柯慶忠表示，福山天惠堂成立於2001，主祀明明上帝，長期致力推動長者的樂齡活動，農曆每月初一定期舉辦的「健康蔬食老人餐」，菜色是志工親手栽種的無毒蔬食料理，更備有專車接送，希望鼓勵長輩們能多出來走動交朋友。

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