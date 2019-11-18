▲ 新北整頓綠化五股垃圾山，侯友宜：還市民乾淨市容。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜18日前往五股垃圾山視察「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」工程進度，要求市府各局處好好整頓當地環境，還給市民乾淨的市容。

五股垃圾山長年受限於洪水平原管制規定，導致發展停滯，過去土地上也長期遭棄置垃圾，還有不少違建廠房，形成當地的衛生和治安死角。

侯友宜表示，整頓五股垃圾山勢在必行，市府利用這次試辦計畫，把原本造成環安、工安、治安，甚至破壞環境的汙染源加以整頓，目前先期已改善「中興路以北」約2.75公頃的區域，完成廢棄物清運、整地及植栽作業，另外「中興路以南」的中央軸帶部分，因為貫穿主要道路，將分3階段施工，同樣會逐步進行環境綠化工程。

▲ 新北整頓綠化五股垃圾山，侯友宜堅定表示，市府將展現鐵腕，絕不手軟。

侯友宜指出，市府計畫綠化五大區塊，並且打通主要幹道周遭旁邊的私人道路，市府已經和附近900多家業者協調，舉辦多場說明會，確保公共安全，以重新改變整個環境，希望業者與市府合作，接受市府合法納管。

至於造成環境汙染的業者，侯友宜堅定表示，市府將展現鐵腕，絕不手軟，「利用這次一併清除，讓五股垃圾山乾淨、清潔且安全舒適。」他也指示環境稽查重案組儘速取締，全力改變五股垃圾山面貌，並以打造「都市寶地」的決心，讓此處變成大台北地區的中心點。

工務局表示，新北市從2019年9月起推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，除了輔導計畫範圍內的業者依法申請合法使用，也留設開放空間及環境綠美化，希望改善垃圾山環境。

城鄉局指出，為改善五股垃圾山環境，目前採取試辦計畫及都市計畫程序雙頭併進，擴大五股都市計畫方面，依照相關法令規定辦理公告徵求意見座談會，針對都市計畫內容，向民眾說明整體開發區段徵收程序，也會再次宣導試辦計畫，聽取市民意見。

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