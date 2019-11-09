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打造健康幸福就來　台南新樓醫院辦健走嘉年華

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▲台南新樓醫院與衛國社區發展協會合辦『打造健康.幸福就來-健走嘉年華』，獲得民眾及醫院員工熱烈參與，共約700多人參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南新樓醫院與衛國社區發展協會合辦『打造健康.幸福就來-健走嘉年華』，獲得民眾及醫院員工熱烈參與，共約700多人參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南新樓醫院蔡江欽院長為了提倡全方位身心健康的理念，鼓勵民眾走出戶外建立運動好習慣，特與衛國社區發展協會合辦『打造健康.幸福就來-健走嘉年華』，鼓勵社區民眾及醫院員工及眷屬積極參與健康促進活動,培養健康休閒活動，養成運動習慣，活動獲得民眾及醫院員工熱烈參與，共約700多人參加！

▲台南新樓醫院與衛國社區發展協會合辦『打造健康.幸福就來-健走嘉年華』，獲得民眾及醫院員工熱烈參與，共約700多人參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動一開始邀請共同關心民眾健康的黃偉哲市長、衛生局長陳怡、東區區公所陳勝楠區長，還有議員…等人士，與新樓醫院唐修治副院長進行開場儀式，並呼口號：「要活就要動、健走就健康」。

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接下來由新樓醫院體適能教練帶領活力健康操，讓參與民眾，讓參與民眾可以提升身體的體溫，讓接下來健走的時候比較不會拉傷，並且可以讓關節充分潤滑而不會摩傷軟骨，暖身完後即帶領民眾健走，在健走同時也向民眾宣導，雖然東區為交通密度高的地區，但其實只要妥善規劃，還是有很多地方、公園適合大家運動及健走。

▲台南新樓醫院與衛國社區發展協會合辦『打造健康.幸福就來-健走嘉年華』，獲得民眾及醫院員工熱烈參與，共約700多人參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，今天天氣很好，很適合運動，希望大家今天都能運動的開心！衛生局陳怡局長也表示，目前為高齡化社會，衛生局及新樓醫院一向關心大家的健康，特定舉辦這個有意義的活動，讓長者走出戶外一起來運動。

唐副院長指出，健走的好處是容易入門，運動強度較低，對身體的負荷也較輕，同時健走也是適合所有人的運動，對於年長者與先前沒有運動習慣的朋友也都很適合。此次選擇的平實公園是台南的新休憩綠地，公園裡的綠色植物及樹木保留得很完整，佔地面積大，是一個很好運動休閒的好地方！

▲台南新樓醫院與衛國社區發展協會合辦『打造健康.幸福就來-健走嘉年華』，獲得民眾及醫院員工熱烈參與，共約700多人參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動中並有許多舞台表演，一開始由黃小弟弟表演打擊爵士鼓、雖然是一個人上台表演，但其台風非常穩健，絲毫不怯場，接下來為王老師帶領的靖情舞動有氧班，是個充滿活力的舞蹈表演，王老師原本是抗癌鬥士，以運動及配合醫師治療來對抗抗癌症，為了將運動這健康行為推廣出去，平時在許多活動中心教導運動舞。第三個表演節目為幸福東光非洲鼓團表演、此由一群東光社區長者組成的團體，平日皆在活動中心練習，負責教導的李老師表示，打鼓能訓練左右手隨著音樂節奏拍打，長者更健康更快樂，最後由東光社區健康運動舞蹈班進行舞蹈表演，舞臺表演非常多元且熱鬧。

▲台南新樓醫院與衛國社區發展協會合辦『打造健康.幸福就來-健走嘉年華』，獲得民眾及醫院員工熱烈參與，共約700多人參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動中還有摸彩活動，有豐富的禮物如：液晶電視、腳踏車、電鍋、烤箱、電風扇等大獎；還有各種健康篩檢闖關，替自己的健康打分數，包括：骨質密度檢查、肌力檢測、血糖檢測、肺功能檢測及一氧化碳、失智症宣導及成果展示，同時有高齡友善體驗攤位，讓年輕人體驗長者的不便，藉此讓年輕人能尊敬及主動去協助長者，也期望民眾藉由這些簡單有趣的篩檢闖關活動，吸收相關資訊，了解健康的重要性，進而達到民眾自主健康管理的概念。

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