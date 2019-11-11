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雙11光棍節又來了！　單身族群保險規劃有3大撇步

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▲存錢，儲蓄，理財。（圖／pixabay）

▲熟齡單身族比例逐年攀高，保險規劃成為單身族群重要的保障，預先幫自己做好醫療、長照與退休三大保障。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

今（11）日是一年一度的光棍節，台灣25歲以上未婚人口數破千萬人，熟齡單身族的比例不斷成長，考量熟齡單身族大多一人獨居，再過10至20年就要進入退休生活，因此專家建議，善用保險保障多元且隨需求年齡搭配規劃的優勢，預先幫自己做好醫療、長照與退休三大保障。

根據內政部2018年統計資料指出，在40至54歲熟齡族群中，約有34%的人尚未結婚，等於每3位熟男熟女中，就有1人過著單身生活；年逾40的單身族，工作經驗與薪資收入相對穩定，沒有家庭和子女的羈絆，能享有較高的自由與生活品質。

富邦人壽執行副總經理董采苓提醒，熟齡單身族雖一人獨享美好生活，疾病與高齡風險也是一人承擔，若未事先做好規劃，恐影響往後人生，建議熟齡單身族應趁身體健康，且經濟能力許可時，提前為自己做好保障規劃，未雨綢繆以防突發狀況。

首先是醫療保障，若生病入院治療，不但造成薪資損失，也需請人照顧，建議可規劃保障終身的住院日額型醫療險，以住院日額保險金填補薪資損失，支付住院每日看護費用，並搭配實支實付醫療險，運用更好的醫療品質，早日恢復健康。

熟齡單身族也可透過重大傷病險，加強重症保障；重大傷病險的理賠定義清楚，保障疾病範圍寬廣，包含積極或需長期治療的癌症、慢性精神病等。

第二是長照保障，很多熟齡單身族擔心，「獨身未婚，若因生病或意外導致需長期照護時，我該怎麼辦？」。不想因長照拖累親朋好友，同時希望擁有一定的照護水準，所以事先透過保險規劃長期照顧費用，顯得相對重要，建議熟齡單身族可透過失能扶助險，分期給付保險金給付至少10年以上，預防長壽風險。

第三是退休保障，熟齡單身族一切靠自己，建議可選擇具專家代操作特色的變額年金險，幫自己打造穩定的現金流。此外，除了透過保險進行醫療、長照與退休準備，熟齡單身族應定期進行保單健檢，善用科技與系統整理自己所有的保單，分析自身的保障需求和風險缺口，做最適切的規劃。

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