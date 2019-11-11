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聚集2400名同仁辦運動會！全球人壽提升健康自覺力　「人才是公司重要資產」

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▲全球人壽舉辦運動會，由董事長彭騰德（圖中）、副董事長林文惠（圖右）、總經理馬君碩（圖左）揭開序幕，並親自到場為同仁加油打氣。（圖／全球人壽提供）

▲全球人壽舉辦運動會，由董事長彭騰德（圖中）、副董事長林文惠（圖右）、總經理馬君碩（圖左）揭開序幕，並親自到場為同仁加油打氣。（圖／全球人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

為了全方位照顧同仁的身心健康，全球人壽舉辦「全力一心・共球佳績」運動會，於台灣大學綜合體育館登場，逾2400位同仁及眷屬共襄盛舉。全球人壽董事長彭騰德、副董事長林文惠及總經理馬君碩均親自到場為同仁加油打氣，期盼能透過運動會及各種健康職場活動，創造樂活幸福職場，促進同仁身心健康、幸福有感，同時提高「健康自覺力」並凝聚全球大家庭的向心力。

全球人壽人資長陳幸琦表示，人才是公司的重要資產，同仁身心健康，也會為企業灌注源源不絕的活力。為了提高同仁「健康自覺力」，公司除了在職場設置健身器材與健身指導員，自今年以來推出一系列活動喚醒同仁對健康的自覺，包括安排健身指導員每週3天下午突襲各部門進行5分鐘健身操、舉辦健走競賽及舉辦大型運動活動等。

陳幸琦表示，全球人壽今年9月也於中正紀念堂廣場舉辦「因為愛，舞所聚ZUMBA」公益活動，熱情邀請民眾、同仁及眷屬共襄盛舉，一起跳熱情洋溢的有氧舞蹈、活動筋骨；此外，也精心匯聚同仁與眷屬同樂之運動會，提倡同仁們揪家人好友，一起藉由運動抒發工作壓力、放鬆身心，增加除了工作之外與同事互動的樂趣。

▲全球人壽運動會為增進同仁及眷屬參與感，特別規劃多項類趣味活動，讓同仁與家人一起闖關解任務，提高「健康自覺力」。（圖／全球人壽提供）

▲全球人壽運動會為增進同仁及眷屬參與感，特別規劃多項類趣味活動，讓同仁與家人一起闖關解任務，提高「健康自覺力」。（圖／全球人壽提供）

陳幸琦進一步說明，為了增進同仁及眷屬的參與感，激發更多樂趣，今年特別創意規劃「一起動」、「一起來」、「一起拚」等3大類趣味活動。其中，「一起動」是趣味闖關活動以及手作DIY，可以看到同仁攜老扶幼參與，每一項活動都充滿親子樂趣，也能將微型積木、毛根筆等手作成品帶回家。

「一起來」是可以與家人、好友相揪闖關解任務，從太鼓達人、大力士、歡樂套圈圈、灌籃高手、樂樂棒球等，還能一邊參加摸彩，把超值好禮帶回家；「一起拚」則是由各部門同仁組成團隊，同心協力參與各項競賽，包括創意隊呼、蟲心協力、20人21腳、躲避球、平原戰車等，攜手齊心創佳績、爭取榮耀。

此外，為了讓同仁運動完能好好補充體力及充足休息復原，運動會周邊也提供各種園遊美食及設施，包括科技體適能檢測，運用數位化器材檢測，讓參與同仁及眷友們能提高健康自覺力；也可以到視障按摩紓壓小站，享受5分鐘的按摩時間，讓身體快速恢復體力。

全球人壽表示，秉持全心照顧同仁的精神，將「以人為本，幸福企業」列入公司經營策略四大支柱之一，將同仁的身心健康視為珍貴的無形資產，近年致力於打造工作與生活平衡、健康活力的職場環境，在「知」、「動」、「食」、「輔」這四層面上，整合各界資源、投注相當多的心力，期盼能由上而下引領運動風氣，促進同仁的身心健康，創造樂活職場，也一起分享幸福感給家人。

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