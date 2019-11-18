健檢外溢保單熱銷！南山人壽特定傷病3週大賣7000張　再揪2萬人健走減齡

▲南山人壽在動物園舉行大型樂活健走活動，邀民眾、保戶及內外勤夥伴共2萬人參加。（圖／南山人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

為了鼓勵民眾養成良好的運動習慣，南山人壽推出第3張外溢保單「特定重大傷病定期健康險」，並於17日在台北市立動物園舉辦健走活動，邀請民眾、保戶及內外勤夥伴共2萬人參加。南山人壽產品發展暨精算副總經理陳維新表示，開賣3週就賣出逾7000張，保額達35億元，顯示國人對健康的重視及重疾保障的需求殷切。

陳維新表示，因應高齡社會趨勢，大家對於活得久、更要活得健康愈來愈重視，未來保險應兼具有健康管理的功能，強化預防勝於治療的醫療新思維，因此南山人壽也推出專業創新的保障型商品，協助民眾建構完善的保險保障，同時也運用創新科技推出新一代健康管理服務。

南山人壽第3張外溢保單，首次搭配與Garmin、法國再保險集團（SCOR Global Life）跨界合作推出的「BAM活力洋溢App」，藉助「步數」、「靜止心率」、「動態卡路里」、「睡眠時數」和「BMI」等5項指標，鼓勵民眾養成健康的生活方式，達成健康減齡目標，體況達標者可再享有增額保障。

舉例而言，保戶完成App註冊、授權及驗證，即可以每週的減齡成果獲得活力積分。以一週減齡5歲為例，可獲600分，當活力積分累積達6000分時，即可兌換200元便利商店購物金。此外，11月18日起，另推出期間限定的活力積分加碼活動，只要500分便可兌換原1500分的50元便利商店購物金。

南山人壽也表示，自即日起至12月8日為止，也推出「活力洋溢BAM身計畫」網路週週抽活動，年滿20歲以上的民眾下載App並登入使用，填寫基本資料後，每週完成健康任務其中一項（步數、睡眠、心率、卡路里），上傳照片至活動網頁指定專區，即可參加抽獎；凡投保指定保險商品，還可加碼抽2020東京奧運旅遊金10萬元及Garmin手錶等大獎。

【延伸閱讀】

►運動健檢獎勵「保額增10%」！南山人壽新推特定傷病外溢保單 3天賣破5000張