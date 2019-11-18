揮彩帶初體驗！　蔡英文：會投入更多資源培養體操選手

▲蔡英文揮彩帶初體驗。（圖／翻攝蔡英文YT）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文18日推出「總統做什麼」，在教育部體育署的安排下，這次到桃園龍潭國中，訪視由瑞莎及高敬惠教練所帶領的韻律體操隊。蔡英文表示，政府會持續投入更多的資源培養體操選手。

蔡英文除了欣賞韻律體操隊所展現的精湛技能外，也在瑞莎的邀請下一同體驗韻律體操，在體驗後也與年輕選手們一同圍坐在練習場上，暢聊練習體操的甘苦。

蔡英文透過臉書表示，很多小朋友都有暑假，可是練體育的小朋友，是沒有暑假的，從龍潭國中韻律體操隊選手口中得知，從早到晚一天練12個小時，非常辛苦。



蔡英文指出，練習的過程很艱辛，也可能會遇到很多挫折，可是這些體操選手沒有放棄，因為熱愛韻律體操，這也使她們跟同年齡的孩子相比，來得更成熟與堅強。



蔡英文提到，要感謝已經正式成為台灣人的瑞莎教練，不只教她揮彩帶、跳韻律體操，也把對台灣的愛，轉化成實際的行動，長期擔任義務教練，用心栽培台灣的韻律體操選手。



蔡英文提及，也感謝龍潭國中校長謝益修以及教練高敬惠提供政府建議，為了韻律體操，爭取更多資源，奉獻時間與精力，全心投入。



蔡英文強調，政府會持續投入更多的資源，改善硬體設施、增加教練與防護員的人力，以及建構一個能長期培養選手的制度，讓台灣的選手，能夠得到更多國家的支持。