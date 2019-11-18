韓國瑜「男人生命是下半、女人是上半」　蔡英文：傳統不公平看法

記者陶本和／新北報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前形容，「男人的生命是下半，女人的生命是上半」，被認為性別歧視。對此，總統蔡英文18日受訪時，呼籲韓國瑜去軍中看看，很多女性同袍各方面表現不會比男同袍要差，「這種傳統不公平看法我覺得不必要」。

韓國瑜日前出席新北市婦女後援會授旗活動時，言論再次被認為有歧視意味。他說，「男人的生命是下半，女人的生命是上半」，他表示，男孩子站衛兵可以一站兩個小時，但女孩子站兩個小時受不了，不過，女性在梳妝台上，可以化妝兩個小時手不會酸，換作男孩子，手可能會斷掉。

▲蔡英文幫唐星兒練跑打氣後，接受媒體訪問。（圖／記者李毓康攝）



對此，蔡英文表示，請韓國瑜去軍中看看，很多女性的同袍，各方面表現都不會比男性同袍還要差，「所以我覺得這種傳統不公平看法我覺得不必要。」

另外，韓國瑜形容自己清清秀秀一事，蔡英文則頓時語塞且面露尷尬，「這題要怎麼回答呢，外界對他形容批評，很多都他自己講的，或是他的支持者，或是國民黨人講的，清清秀秀啊，你們自己判斷。」

其他人也看了這些...

►宣布副手賴清德！蔡英文：唯一目標「贏得勝利守護台灣」

►最強組合「蔡賴配」成軍！賴清德：在民眾期待中看到自己的責任

►蔡英文交付賴清德重要任務：國會過半、全力衝刺立委選情！

更多熱門新聞...

►陳建仁交棒賴清德 答應蔡英文接任「全國競選總部主委」

►「蔡賴配」登場前夕 蔡英文合體賴清德：一定要光復高雄

►蔡英文「英德配」成軍：不讓國民黨見縫插針！對手用語不堪、不懂民主

►比「蔡賴配」更對味的美麗搭配