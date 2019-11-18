　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張嘉郡聯合競選總部成立　高呼「從土地種出幸福」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲張嘉郡在虎尾成立「韓國瑜、張嘉郡聯合競選總部」，中國國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌、前主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋等人，到場致辭鼓勵。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張嘉郡在虎尾成立韓國瑜、張嘉郡聯合競選總部，中國國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌、前主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋等人，到場致辭鼓勵。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣第一選區立法委員候選人張嘉郡，18日上午高人氣油支持者組成的浩蕩隊伍陪同，前往雲林縣選舉委員會，登記第10屆立法委員選舉，接著在虎尾成立「韓國瑜、張嘉郡聯合競選總部」，海線鄉親高呼支持張嘉郡，要和張嘉郡攜手「從土地種出幸福」。

中國國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌、前主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋、競選總部主委雲林縣議會議長沈宗隆及後援會總會長蘇金煌及雲林農田水利會長林文瑞、雲林同鄉文教基金會董事長譚亮吉及雲林縣第一選區鄉鎮長、鄉鎮民代表會、農會、水利會、婦女、殘障、工商團體等到場力挺，現場人氣沸騰，連連高喊當選聲。

朱立倫為張嘉郡授戰旗，表示，讓張嘉郡以爭取高鐵雲林設站的精神，再度進入立法院為雲林未來發展爭取新福利；郝龍斌呼籲鄉親要支持雲林女兒張嘉郡，讓她再度進入立法院為鄉親爭取建設與福利，也要支持總統候選人韓國瑜當選，讓韓國瑜和張嘉郡攜手開創鄉親新福利。

周錫瑋說，國民黨推出雲林女婿韓國瑜參選總統、雲林女兒張嘉郡參選立委，雲林的未來將更令人刮目相看。張嘉郡由競選總部主委沈宗隆披掛彩帶，以迎接勝選的努力，鼓勵張嘉郡勇敢向前；張嘉郡也受贈金色球棒，期能揮出全壘打帶來亮麗成績。

張嘉郡表示，雲林是美麗、充滿發展潛力的土地，我們都希望雲林可以更好、更幸福，如果建設停滯，地方就沒辦法有好發展，有建設才有好發展，這次的選舉非常關鍵，衷心希望這次的選舉能夠與過去有所不同，我們會用微笑來面對對手所有的抹黑。

張嘉郡以「從土地種出幸福」為主軸，提出「教育革新、交通建設、治水防洪、農漁升級、產業願景、青年顧家」的六大政見。「教育革新」未來要讓孩子享有合理教育資源、縮短城鄉教育差距；「交通建設」要以成功爭取高鐵雲林設站的精神和行動，延續在未來爭取雲林國際商港的實現，打通產業、市場的新藍海。

「治水防洪」要讓雲林的防洪治水措施更科學、更完善，讓海線鄉鎮不再淹水；「農漁升級」要推動智慧農漁業，增加農漁民收入、解決缺工問題；「產業願景」，要協助雲林串聯跨縣合作、引進創新產業，打造雲彰投嘉產業新城；「青年顧家」要充足雲林長照及育兒經費，讓年輕世代打拚無後顧之憂；加速改善雲林的進步不能等，她相信雲林未來一定會有更好發展。

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

【其他新聞】

►守護雲林下一代　張嘉郡、謝淑亞聯合登記搶頭香

►雲林立委參選人謝淑亞　許諾農業、教育、老人建設完整

►議員要求縣府澄清花生進口謠言　張麗善出示紀錄表反駁

►雲林劍湖山摩天輪跨年煙火秀　將施放9分20秒幸福煙火


ET快訊
吳宗憲提「妞妞甜八寶」　小鬼和她緋聞傳3年…尷尬認了
細肩帶雪乳妹狂塞「2.5kg熱狗堡」！25分鐘完食：全身都醬
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲19日東吳大學演講　學生網路連署反對要校方取消

2020立委選舉登記　桃園市選委會首日12人辦理

自己的國家自己救！　韓國瑜高喊執政目標：「庶民蔣經國、數位孫運璿」

總預算付委有無效吵不停！高市藍綠議員舌戰　「追蹤器」又被拿來酸

莊瑞雄陪蘇震清登記參選屏南立委　蘇震清：代表民進黨參選

張嘉郡聯合競選總部成立　高呼「從土地種出幸福」

國民黨嘆不分區名單被「抹紅」：民進黨消費香港有何實質幫助？

蔡英文：如果擔心中華民國消失　應去關心國民黨不分區名單

韓國瑜「男人生命是下半、女人是上半」　蔡英文：傳統不公平看法

韓國瑜稱心智障礙者「腦殘」　蔡英文替唐星兒打氣：每個人都應尊重

阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強

六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

星宇航空耗時2年打造《星探者》　機上安全影片連小孩都認真看完！

林志玲手拿捧花甜挽AKIRA　直呼康永哥和S「可以安心了!」

林志玲婚禮哥哥來了！　洪偉明也現身「破除生氣謠言」

我心已寒！老爸裝暈測孩子反應 女兒「轉身先啃冰棒」再用爆打伺候

瑞典女婿為阿嬤學台灣正港語言「食飽無、哪一國人」難不倒他！

柯文哲19日東吳大學演講　學生網路連署反對要校方取消

2020立委選舉登記　桃園市選委會首日12人辦理

自己的國家自己救！　韓國瑜高喊執政目標：「庶民蔣經國、數位孫運璿」

總預算付委有無效吵不停！高市藍綠議員舌戰　「追蹤器」又被拿來酸

莊瑞雄陪蘇震清登記參選屏南立委　蘇震清：代表民進黨參選

張嘉郡聯合競選總部成立　高呼「從土地種出幸福」

國民黨嘆不分區名單被「抹紅」：民進黨消費香港有何實質幫助？

蔡英文：如果擔心中華民國消失　應去關心國民黨不分區名單

韓國瑜「男人生命是下半、女人是上半」　蔡英文：傳統不公平看法

韓國瑜稱心智障礙者「腦殘」　蔡英文替唐星兒打氣：每個人都應尊重

陸外交部：止暴制亂「維護香港」是14億人民的共同意志

被卡到？嬰兒兩眼瞪大散發詭異光芒　網友嚇瘋：要驅魔吧？

2030年台灣觀光「10年願景」　來台旅客2千萬、國旅2.4億人次

夜鷺「一臉淡定」裝沒事亂入企鵝區　網：這扮裝太隨便

霍華德差點肘擊Kobe　布萊恩放下恩怨大讚魔獸表現

柯文哲19日東吳大學演講　學生網路連署反對要校方取消

中信盃黑豹旗／上一場6支0對東體唯一安打　和平邱哲平吐鳥氣

2020立委選舉登記　桃園市選委會首日12人辦理

曾在雪莉IG留言「乳溝還好嗎」　酸民嗆聲「又沒叫她去死」：藝人沒這麼脆弱吧！

6柴「越獄往外衝」！媽傻眼狂追　獨留1隻「滿頭問號」

政治熱門新聞

即／捲入「貴婦團」炒房　高美蘭即日起請長假

謝龍介擬退不分區　吳敦義回應了

韓國瑜：我從善良清秀美男子被抹成「黑道喝酒抱女人」！

沒有「氣氣氣氣」鋼鐵粉...蔡英文北高造勢場　正妹年輕人擠爆會場

韓國瑜稱心智障礙者「腦殘」　蔡英文替唐星兒打氣

黃創夏70字批韓國瑜　要國民黨自救

快訊／蔡英文剛宣布副手賴清德　共軍航空母艦航入台灣海峽

聯合報民調：蔡賴45％領先韓、宋

國寶級鬼故事大師司馬中原：韓國瑜是說實話、做真事的人

郭新政登記參選巧遇黃昭順　想握手遭嗆「不屑」

賴清德被迫當副手？謝龍介提醒蔡英文這件事

蘇貞昌過度勞累　顏面神經暫時麻痺

吳敦義嗆張善政：再講就黨紀處分

高美蘭請1個月長假　 綠營狂酸「乾脆辭職」

更多熱門

相關新聞

雲林謝淑亞許諾：農業、教育、老人建設完整

雲林謝淑亞許諾：農業、教育、老人建設完整

18日上午8點，斗六市長林聖爵及國民黨雲林縣黨部主委許宇甄等與3百多名支持民眾，陪同立法委員參選人謝淑亞徒步前往雲林縣選委會辦理參選登記完成，謝淑亞訴說22年從政經歷，務實做事將盡力完成使命。接著隊伍徒步返回競選總部進行總統候選人韓國瑜、立法委員候選人謝淑亞聯合競選總部成立大會。

守護雲林　張嘉郡謝淑亞聯合登記搶頭香

守護雲林　張嘉郡謝淑亞聯合登記搶頭香

韓國瑜回雲林造勢　承諾政見一定做到

韓國瑜回雲林造勢　承諾政見一定做到

朱立倫助選　與張嘉郡同框拍MV

朱立倫助選　與張嘉郡同框拍MV

雲林立委戰泛藍團結　江永田退選

雲林立委戰泛藍團結　江永田退選

關鍵字：

2020雲林立委選舉張嘉郡

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

新北女大生慘成白骨！他崩潰帶警挖屍下跪

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

林志玲喝嗨脫AKIRA衣服！小S急衝上去幫忙：快點

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

陳菊首勝！「去死」女韓粉造謠貪汙遭判刑

Sandy被當面嗆　吳宗憲：我知道是誰

河裡有破布在漂？原來是這隻在游泳

家中神像慘白臉！法師一看牆面：不單純

比特犬每晚消失　媽收到照片傻眼

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

獨／林志玲婚禮歌手「超大咖」

北科大赴美失蹤留學生找到了

20歲女嘴飄死魚味…醫驚見「屍味臭塊」卡喉嚨

影／小S轉身勾脖AKIRA...大膽問「私密問題」

更多

最夯影音

更多
阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強

阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強
六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面