張嘉郡聯合競選總部成立　高呼「從土地種出幸福」

▲張嘉郡在虎尾成立韓國瑜、張嘉郡聯合競選總部，中國國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌、前主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋等人，到場致辭鼓勵。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣第一選區立法委員候選人張嘉郡，18日上午高人氣油支持者組成的浩蕩隊伍陪同，前往雲林縣選舉委員會，登記第10屆立法委員選舉，接著在虎尾成立「韓國瑜、張嘉郡聯合競選總部」，海線鄉親高呼支持張嘉郡，要和張嘉郡攜手「從土地種出幸福」。

中國國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌、前主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋、競選總部主委雲林縣議會議長沈宗隆及後援會總會長蘇金煌及雲林農田水利會長林文瑞、雲林同鄉文教基金會董事長譚亮吉及雲林縣第一選區鄉鎮長、鄉鎮民代表會、農會、水利會、婦女、殘障、工商團體等到場力挺，現場人氣沸騰，連連高喊當選聲。

朱立倫為張嘉郡授戰旗，表示，讓張嘉郡以爭取高鐵雲林設站的精神，再度進入立法院為雲林未來發展爭取新福利；郝龍斌呼籲鄉親要支持雲林女兒張嘉郡，讓她再度進入立法院為鄉親爭取建設與福利，也要支持總統候選人韓國瑜當選，讓韓國瑜和張嘉郡攜手開創鄉親新福利。

周錫瑋說，國民黨推出雲林女婿韓國瑜參選總統、雲林女兒張嘉郡參選立委，雲林的未來將更令人刮目相看。張嘉郡由競選總部主委沈宗隆披掛彩帶，以迎接勝選的努力，鼓勵張嘉郡勇敢向前；張嘉郡也受贈金色球棒，期能揮出全壘打帶來亮麗成績。

張嘉郡表示，雲林是美麗、充滿發展潛力的土地，我們都希望雲林可以更好、更幸福，如果建設停滯，地方就沒辦法有好發展，有建設才有好發展，這次的選舉非常關鍵，衷心希望這次的選舉能夠與過去有所不同，我們會用微笑來面對對手所有的抹黑。

張嘉郡以「從土地種出幸福」為主軸，提出「教育革新、交通建設、治水防洪、農漁升級、產業願景、青年顧家」的六大政見。「教育革新」未來要讓孩子享有合理教育資源、縮短城鄉教育差距；「交通建設」要以成功爭取高鐵雲林設站的精神和行動，延續在未來爭取雲林國際商港的實現，打通產業、市場的新藍海。

「治水防洪」要讓雲林的防洪治水措施更科學、更完善，讓海線鄉鎮不再淹水；「農漁升級」要推動智慧農漁業，增加農漁民收入、解決缺工問題；「產業願景」，要協助雲林串聯跨縣合作、引進創新產業，打造雲彰投嘉產業新城；「青年顧家」要充足雲林長照及育兒經費，讓年輕世代打拚無後顧之憂；加速改善雲林的進步不能等，她相信雲林未來一定會有更好發展。

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