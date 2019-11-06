雲林縣山線立委藍營大團結　江永田宣布退選

▲2020總統立委雲林縣競選總部將邀請江永田理事長（中）擔任雲林縣軍公教警消後援會總會長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣退警協會理事長江永田數月前投入立委選戰，發佈多項政見，其中廢除徵收自用住宅的地價及房屋稅與農產品訂定保證價格及無限制收購等，引起民眾討論，而6日江永田在國民黨雲林縣黨部主委許宇甄主委陪同下召開記者會，為了2020共同的理念下架民進黨，並在信賴基礎下宣佈不參選立委。

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄指出，「團結雲林、贏回台灣」是國民黨在雲林的選戰策略，江理事長的退選代表雲林泛藍已經全部團結起來，正式展開贏回台灣的腳步，由韓國瑜回娘家-雲林傾聽之旅所颳起的旋風，這股雲領風潮絕對會吹至全國每一個角落。

雲林縣退警協會理事長江永田，任職警界30多年，退休後即投身公益服務基層，生日同為國慶日的他，也是一位堅持理念的中華民國信仰者，本來有意爭取雲林縣第二選區立委選戰，以公職服務鄉親，但怕因此讓綠營得利，毅然放棄參選立委，許宇甄說，坦蕩蕩的鐵漢，「成功不必在我，但成功一定有我」的精神令人敬佩，許宇甄代表國民黨感謝江理事長，2020雲林的勝選人民一定會記住江理事長的風範。

許宇甄表示，2020總統立委雲林縣競選總部將邀請江永田理事長擔任雲林縣軍公教警消後援會總會長，團結最強的那一塊版圖將因江理事長出任更加強大，這種「相讓相牽成」的心胸，牽成的是中華民國往正確的路走。

▲江永田理事長與國民黨提民雲林縣第二選區立委參選人謝淑亞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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