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守護雲林下一代　張嘉郡、謝淑亞聯合登記搶頭香

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▲18日早上國民黨雲林縣第一、二選區2位參選人張嘉郡、謝淑亞在雲林縣選舉委員會由支持者陪同登記參選，現場鑼鼓喧天熱鬧展現藍營高昂士氣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲18日早上國民黨雲林縣第一、二選區2位參選人張嘉郡、謝淑亞在雲林縣選舉委員會由支持者陪同登記參選，現場鑼鼓喧天熱鬧展現藍營高昂士氣。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國民黨雲林縣第一、二選區2位參選人張嘉郡、謝淑亞在18日登記首日由雲林縣長與支持者陪同下，早上8點45分完成參選第十屆委員登記，針對藍營內部民調張嘉郡贏對手10%，她說民調只是一個參考指標將繼續努力；謝淑亞則說選舉如嘉年華，對故鄉與未來施政的方向呈現正向的力量，有努力就會有收穫。

距離2020總統、立委選舉1月11日投票剩54天，國民黨雲林縣第一、二選區2位參選人張嘉郡、謝淑亞，18日早上在國民黨雲林縣黨部主委許宇甄、雲林縣議長沈宗隆、雲林縣長張麗善、雲林農田水利會長林文瑞、縣府首席顧問張清良等人陪同下，聯合登記參選，現場鑼鼓喧天熱鬧展現藍營高昂士氣。

媒體提問針對藍營內部民調張嘉郡贏對手10%，張嘉郡表示，民調只是一個參考指標將會繼續努力，將用微笑帶來雲林的幸福，希望新的世代是「幸福微笑新世代」，除各項建設外教育也是重點，希望未來與謝淑亞一起中央地方聯手，守護雲林下一代。

▲18日早上國民黨雲林縣第一、二選區2位參選人張嘉郡、謝淑亞在雲林縣選舉委員會由支持者陪同登記參選，現場鑼鼓喧天熱鬧展現藍營高昂士氣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲國民黨雲林縣第一選區參選人張嘉郡在議長沈宗隆陪同下完成登記參選參選第十屆立法委員。（圖／記者蔡佩旻攝）

謝淑亞表示，只要有努力一定有收穫，將會全力以赴；針對選戰方向則說，選舉就如嘉年華，對故鄉與未來施政的方向盡量呈現正向的力量，將願景夢想訴諸選民，相信會是一場歡喜的嘉年華。

▲18日早上國民黨雲林縣第一、二選區2位參選人張嘉郡、謝淑亞在雲林縣選舉委員會由支持者陪同登記參選，現場鑼鼓喧天熱鬧展現藍營高昂士氣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲國民黨雲林縣第二選區參選人謝淑亞在競選總部總幹事簡明欽與雲林縣長張麗善陪同下完成登記參選參選第十屆立法委員。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，選舉風氣要淨化提升，不要用汙衊、子虛烏有的指控來操弄選舉，候選人提出政見、對雲林未來施政目標，並做好服務工作，也能在中央針對福國利民的政策提出非常良善的立法，這才是立委扮演的角色，絕對不是炒短線、子虛烏有的指控。

張麗善說，感謝鄉親對張嘉郡、謝淑亞兩人鼎力支持，讓她們有勇氣承擔責任，兩位候選人都是以正面積極、樂觀進取的態度應戰，用笑容迎人，讓鄉親感受到幸福的氛圍，帶領雲林走向幸福康莊大道。

▲18日早上國民黨雲林縣第一、二選區2位參選人張嘉郡、謝淑亞在雲林縣選舉委員會由支持者陪同登記參選，現場鑼鼓喧天熱鬧展現藍營高昂士氣。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲18日早上國民黨雲林縣第一、二選區2位參選人張嘉郡、謝淑亞在雲林縣選舉委員會由支持者陪同登記參選，現場鑼鼓喧天熱鬧展現藍營高昂士氣。（圖／記者蔡佩旻攝）

►「即日起，我退出老化黨。

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