雲林立委參選人謝淑亞　許諾農業、教育、老人建設完整

▲謝淑亞位於斗六聯合競選總部18日成立，雲林縣議會長沈宗隆、總統候選人韓國瑜妻舅李明哲與雲林農田水利會長林文瑞等人均到場致辭鼓勵。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

18日上午8點，斗六市長林聖爵及國民黨雲林縣黨部主委許宇甄等與3百多名支持民眾，陪同立法委員參選人謝淑亞徒步前往雲林縣選委會辦理參選登記完成，謝淑亞訴說22年從政經歷，務實做事將盡力完成使命。接著隊伍徒步返回競選總部進行總統候選人韓國瑜、立法委員候選人謝淑亞聯合競選總部成立大會。

總統候選人韓國瑜、立法委員候選人謝淑亞聯合競選總部位於斗六市大學路與鎮南路交叉口，建築明亮醒眼，寬闊會場可容上萬人，在雲林縣長張麗善縣長、議長沈宗隆之後，接著國民黨主席吳敦義、前主席朱立倫及副主席郝龍斌等人致辭鼓勵，立法委員參選人謝淑亞接著發表參選演說。

謝淑亞以初任古坑鄉長時，成功行銷「古坑台灣咖啡原鄉」鄉鎮品牌做為開頭，故能在斗六市長任內也讓斗六文旦提高知名度，以22年行政經驗，責無旁貸擦亮「雲林」優越縣市品牌，斗六文旦、古坑咖啡、西螺蔬菜、莿桐蒜頭，林內木瓜、崙背香瓜等都是台灣第一，總統候選人韓國瑜是賣菜郎，謝淑亞要當雲林農產品代言人，將農產賣到國際，不會有過剩滯銷問題。

謝淑亞指出，雲林縣以農為本，讓青年返鄉要有配套鼓勵，除雲林縣府編列青農創業基金，她進入立法院將再爭取加碼。交通建設面上，雲林高鐵站搭車的人次已超過嘉義站、彰化站，需增加高鐵班次及改善接駁車交通。斗六的鐵路高架化陳年問題，她進入立法院，將一次為大家解決。古坑交流道南北雙向只做了半套，一定爭取經費務實的把工作做完整。提供各鄉鎮建構農村醫療專車的老人健康福利及福智老人幸福園區，也需要爭取經費建設完成。

謝淑亞表示，西螺果菜市場公司的轉型已經討論十幾年，「亞洲綠色廚房」現代化蔬果物流園區，除了蔬果農產交易、加工示範區外，日後使用網路金流、冷鏈物流的現代科技交易體系，這些事需要年輕人來做，讓年輕人有技能實踐的機會，這關係著溪北地區的經濟提升，一次解決安全農業、農村再生，青年返鄉的理想。

謝淑亞最後呼應總統候選人韓國瑜的「雙語教育」政見，她說，她是留美碩士，也因此擁有英語溝通能力，才能和國際社會接軌，以後進入立法院將爭取資源和地方合作，讓下一代都有能力走入更寬廣的國際社會。

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