31歲女躺手術台突抽搐...整完型陷入昏迷　家屬淚：再也沒醒來

▲小曾在友人的推薦下，到美容診所整形。（圖／翻攝自南方都市報，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

家住四川的31歲女子小曾（化名）遠赴廣東汕頭市工作，直到今年8月，她在友人的推薦下，到醫諾美醫療美容門診進行整容手術。不過，她在隆鼻的過程中，突然開始出現抽搐的情況，但當時醫護人員仍繼續為她動刀，沒想到手術完成後，她卻再也沒有醒來，直到今日已昏迷長達3個多月。

綜合陸媒報導，一名劉姓女子近日淚素，自己的表妹小曾8月12日在汕頭一間整容診所，進行開內眼角、鼻體修復，以及臉部脂肪填充等手術，不料卻一直處於昏迷狀態，始終沒有醒過來。

據門診的手術記錄單顯示，小曾在當天的晚間7點30分進入手術室，並在8點45分進行麻醉，直到隔日的凌晨2點結束手術，但隨後就被送至醫院急救。事後，醫院所出示的醫療紀錄顯示，小曾在入院前6個小時正進行美容手術，隨後就不省人事，甚至還全身頻繁抽搐。

▲小曾被送至醫院時，已呈現深昏迷狀態，且被驗出有多種症狀。

據悉，小曾被送至醫院時，已呈現深昏迷狀態，且對疼痛及任何刺激毫無反應。經過初步診斷，她患有缺氧缺血性腦病、心跳呼吸驟停、癲癇持續狀態、吸入性肺炎、休克、代謝性酸中毒、電解質紊亂等多種症狀。

事發至今，小曾已住院3個多月，但一直處在昏迷狀態。醫院表示，小曾的病情十分複雜，患者目前仍需透過呼吸維持器及輸入營養液來維持生命。

對此，當天為小曾執行手術的宋姓醫生表示，是麻醉方面出了問題。他提到，手術當天是局部麻醉狀態下，剛開始先幫小曾進行眼部綜合術，眼部手術結束後，麻醉師譚某就為她施打全麻醉，準備做鼻體修復術，但是「第一刀正準備開始時，患者的血氧飽和等身體指數出現了異常，且渾身開始出現抽搐。」

宋醫師指出，自己當時有向在場的門診老闆、麻醉師、以及護士商討是否繼續手術，而麻醉師表示這是正常現象，於是便繼續執行，直至手術結束，才發現小曾經緊急搶救還是麻醉不醒，便送至大醫院急救。

▲小曾整容3個月仍昏迷不醒。

另外，汕頭市醫諾美醫療美容門診表示，事情發生至今3個月，已為對方墊付將近30萬（台幣約130萬元）的醫藥費，「現在希望能和小曾家人和解，且會在相關律師建議下，給小曾家人合適的賠償方案。」據悉，當地的衛生健康局目前仍在對此事做進一步調查。

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