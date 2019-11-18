　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

31歲女躺手術台突抽搐...整完型陷入昏迷　家屬淚：再也沒醒來

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲31歲女隆鼻打麻醉昏迷不醒。（圖／翻攝南方都市報）

▲小曾在友人的推薦下，到美容診所整形。（圖／翻攝自南方都市報，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

家住四川的31歲女子小曾（化名）遠赴廣東汕頭市工作，直到今年8月，她在友人的推薦下，到醫諾美醫療美容門診進行整容手術。不過，她在隆鼻的過程中，突然開始出現抽搐的情況，但當時醫護人員仍繼續為她動刀，沒想到手術完成後，她卻再也沒有醒來，直到今日已昏迷長達3個多月。

綜合陸媒報導，一名劉姓女子近日淚素，自己的表妹小曾8月12日在汕頭一間整容診所，進行開內眼角、鼻體修復，以及臉部脂肪填充等手術，不料卻一直處於昏迷狀態，始終沒有醒過來。

據門診的手術記錄單顯示，小曾在當天的晚間7點30分進入手術室，並在8點45分進行麻醉，直到隔日的凌晨2點結束手術，但隨後就被送至醫院急救。事後，醫院所出示的醫療紀錄顯示，小曾在入院前6個小時正進行美容手術，隨後就不省人事，甚至還全身頻繁抽搐。

▲31歲女隆鼻打麻醉昏迷不醒。（圖／翻攝南方都市報）

▲小曾被送至醫院時，已呈現深昏迷狀態，且被驗出有多種症狀。

據悉，小曾被送至醫院時，已呈現深昏迷狀態，且對疼痛及任何刺激毫無反應。經過初步診斷，她患有缺氧缺血性腦病、心跳呼吸驟停、癲癇持續狀態、吸入性肺炎、休克、代謝性酸中毒、電解質紊亂等多種症狀。

事發至今，小曾已住院3個多月，但一直處在昏迷狀態。醫院表示，小曾的病情十分複雜，患者目前仍需透過呼吸維持器及輸入營養液來維持生命。

對此，當天為小曾執行手術的宋姓醫生表示，是麻醉方面出了問題。他提到，手術當天是局部麻醉狀態下，剛開始先幫小曾進行眼部綜合術，眼部手術結束後，麻醉師譚某就為她施打全麻醉，準備做鼻體修復術，但是「第一刀正準備開始時，患者的血氧飽和等身體指數出現了異常，且渾身開始出現抽搐。」

宋醫師指出，自己當時有向在場的門診老闆、麻醉師、以及護士商討是否繼續手術，而麻醉師表示這是正常現象，於是便繼續執行，直至手術結束，才發現小曾經緊急搶救還是麻醉不醒，便送至大醫院急救。

▲31歲女隆鼻打麻醉昏迷不醒。（圖／翻攝南方都市報）

▲小曾整容3個月仍昏迷不醒。

另外，汕頭市醫諾美醫療美容門診表示，事情發生至今3個月，已為對方墊付將近30萬（台幣約130萬元）的醫藥費，「現在希望能和小曾家人和解，且會在相關律師建議下，給小曾家人合適的賠償方案。」據悉，當地的衛生健康局目前仍在對此事做進一步調查。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
《公視》特約編導香港遭逮　電視台回應了！
住台灣or日本？林志玲鬆口「婚後安排」　AKIRA甜摟愛妻回
快訊／蔡英文、賴清德19日下午赴中選會登記參選
SBL球星偷吃女大生！暴打未婚妻賠320萬　賴皮討證據慘遭法
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

600港民受困理工大學　「合理非」組百米人鏈手送物資

快訊／《公視》特約編導香港遭逮　粉專發文證實了

安全部隊用水炮車驅趕　黃之鋒：德國應立即停止援助

暫停《蒙面法》、聲波炮！　港警：理大出來都以「涉暴動罪」逮捕

省錢買化妝品！26歲女天天吃外賣「大便全黑」...送醫被驗出癌末

31歲女躺手術台突抽搐...整完型陷入昏迷　家屬淚：再也沒醒來

陸外交部：止暴制亂「維護香港」是14億人民的共同意志

港警小腿中箭嘆「好想復工」　林鄭月娥直呼感動：示威者應盡快停止行動！

新人「躺斑馬線」拍婚紗！路過人車全看傻...網酸：想喜事變白事？

LIVE／港警：盼「和平解決理大事件」　主動安排傷者送醫

阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強

六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

星宇航空耗時2年打造《星探者》　機上安全影片連小孩都認真看完！

林志玲手拿捧花甜挽AKIRA　直呼康永哥和S「可以安心了!」

林志玲婚禮哥哥來了！　洪偉明也現身「破除生氣謠言」

我心已寒！老爸裝暈測孩子反應 女兒「轉身先啃冰棒」再用爆打伺候

倒地裝死！暖心狼犬趴手臂陪伴　行動派阿金高空跳下「救」活奴才

600港民受困理工大學　「合理非」組百米人鏈手送物資

快訊／《公視》特約編導香港遭逮　粉專發文證實了

安全部隊用水炮車驅趕　黃之鋒：德國應立即停止援助

暫停《蒙面法》、聲波炮！　港警：理大出來都以「涉暴動罪」逮捕

省錢買化妝品！26歲女天天吃外賣「大便全黑」...送醫被驗出癌末

31歲女躺手術台突抽搐...整完型陷入昏迷　家屬淚：再也沒醒來

陸外交部：止暴制亂「維護香港」是14億人民的共同意志

港警小腿中箭嘆「好想復工」　林鄭月娥直呼感動：示威者應盡快停止行動！

新人「躺斑馬線」拍婚紗！路過人車全看傻...網酸：想喜事變白事？

LIVE／港警：盼「和平解決理大事件」　主動安排傷者送醫

12強／三方25日開會備戰6搶1！署長找洪總散步談心

江湖一點訣！工業宅轉賣不同命　韓國瑜鄰居轉手賺250萬

人妻挑逗男網友完事後告性侵　他秀絲襪「大腿根」特寫照證清白

【英語多益通】迪士尼加入影音串流平台戰局！來學「訂閱」的英文怎麼說

宣告利率喊降衝擊保費收入　國泰金總座：這是保險公司轉型好機會

黃露瑤旅遊1天狂操爸爸...他累癱喊投降　浩子提議「充電密碼」秒被認證

快訊／公視導演鄧卓儒香港疑被捕！　往香港理工大學途中失聯…電視台回應了

活得健康才是挑戰！　嘉藥智慧健康中心分享展發成果

澤尻英龍華「毒齡」超過10年…2證據律師預言：會輕判！　害慘30億大河劇換角重拍

【政黨補助款】林智群／你手上的政黨票攸關「小黨」存亡

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

大陸熱門新聞

快訊／港警清晨5點半攻堅！現場傳多聲巨響

世界天坑發現！原始洞穴美照驚曝光

期末考作弊！大四生被退學「怒告學校」

30年癮君子捐「黑肺」　醫生：想捐都沒人要！

《禁蒙面法》違憲！　香港高院裁：新法超合理需要

小情侶看病沒錢抱哭…女主播一句話救

酒混工業酒精　新人婚禮5死14傷

港警晚間預告下一步動作　理工大學回應

大伯扛眼鏡蛇回家煮菜　遭毒液噴射

紅隧天橋深夜大火　《ETtoday》記者遭誤擊

港衝突出動聲波炮　港警：僅廣播

深夜開槍！港警裝甲車衝撞「浴火撤退」

快訊／港示威者「理大突圍失敗」警射催淚彈

LIVE／理大示威者再次「突圍」遭警擊退

更多熱門

相關新聞

台灣大總座自爆曾近「毀容」　名醫爸媽合力搶救帥臉

台灣大總座自爆曾近「毀容」　名醫爸媽合力搶救帥臉

台灣大哥大總經理林之晨與名醫父母首度在電視訪談同框，參加MOMOTV董事長李四端親自主持的《大雲時堂》，大談當初林之晨鼻樑曾經受傷接近「全毀」，林芳郁、林靜芸心碎幫兒子搶救帥臉大作戰，直言「恨不得用保鮮膜把兒子打包起來不願他再受傷」。

她躺病床「天菜進房」：量心跳不準啦

她躺病床「天菜進房」：量心跳不準啦

張雨綺再爆動刀！　「鼻孔一高一低」嚇翻網

張雨綺再爆動刀！　「鼻孔一高一低」嚇翻網

整形醫生的「完美側顏」標準

整形醫生的「完美側顏」標準

24歲妹被甩！哭完接起「工具人們」電話她傻眼

24歲妹被甩！哭完接起「工具人們」電話她傻眼

關鍵字：

整形隆鼻手術昏迷

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

新北女大生慘成白骨！他崩潰帶警挖屍下跪

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

林志玲喝嗨脫AKIRA衣服！小S急衝上去幫忙：快點

孫安佐神隱5天劇情大逆轉！

陳菊首勝！「去死」女韓粉造謠貪汙遭判刑

Sandy被當面嗆　吳宗憲：我知道是誰

河裡有破布在漂？原來是這隻在游泳

家中神像慘白臉！法師一看牆面：不單純

宅男赴摩鐵交纏　他洗完戰鬥澡超傻眼

比特犬每晚消失　媽收到照片傻眼

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

獨／林志玲婚禮歌手「超大咖」

北科大赴美失蹤留學生找到了

大學生流行：是在哈囉？　他一聽秒尷尬

更多

最夯影音

更多
阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強

阿滴突襲Google台灣辦公室！ 員工英文能力讓他大讚：好強
六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

六艾司《我要女朋友》強勢回歸　「魔性音樂」逗樂林宥嘉.蕭敬騰

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

4大1小高麗菜賣100元被嫌貴！　奧客怒砸爛菜：市場1顆才5元

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲世紀婚紗照曝光！　和AKIRA深情互望...根本王子與公主

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

林志玲AKIRA親親「畫面超甜」　姐姐給了姐夫100分 ❤❤❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面