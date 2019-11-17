妹仔借浴室洗澡！男大生爽錄「肉色濕淋淋」　4影片存雲端喊：我不小心的

▲男大生趁女性友人借浴室時偷錄下洗澡影片。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者戴若涵／台中報導

台中一名林姓男大生趁著女性友人到住處借浴室洗澡的機會，竟偷偷架攝手機偷錄對方沐浴的畫面，被抓包後還瞎扯，是「不小心錄到的」。法院審理後，依竊錄非公開活動集身體隱私部位罪，判男大生有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。

判決書指出，林男1月12日晚間利用女性友人小乃（化名）到住處借用浴室洗澡的機會，在沒有徵得對方同意的情況下，在浴室內隱藏架設一支iPhone7，偷偷錄下小乃進浴室後洗澡的畫面。小乃2個多月後借用林男的手機，這才發現裏頭竟有自己裸身沐浴的畫面，她頓時氣憤難忍，決定報警處理。

林男在警詢及偵訊時辯稱，「我是不小心錄到」，但法院認為，若是無意間錄到的，應該不會將檔案保留2個月之久而未加刪除，手機要開啟錄影功能，還需要依序操作滑動介面，另外，小乃發現影片時，影片已經被分成4段上傳雲端硬碟，影片拍攝角度也準確朝向小乃洗澡的方向，不採信他的說詞。

法官最後依犯竊錄非公開活動及身體隱私部位罪，判林男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，並沒收拍攝影片的手機。全案仍可上訴。

我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

14歲妹睡夢中「屁縫熱熱」驚醒！表舅竟趴身後磨蹭發洩...她嚇壞不敢動



不滿女副總空降！協理「公司LINE群」爽罵：看門狗都當不好...下場判拘40天



丈夫在外熱烈追愛...人妻崩潰得憂鬱症！小三「摩鐵激情」又嗆：是妳縱容老公