單親媽獨養6小孩！為省時間曝大絕招　「一週只給洗3次澡」：不會死啦

記者黃心瑀／綜合報導

澳洲單親媽媽霍爾（Constance Hall）育有6名小孩，不過忙碌的生活讓她沒有足夠的時間，將小孩一名一名的照顧好，為了有效的利用時間，她不僅僅讓小孩用手從盤子裡挖飯來吃，更讓孩子每週只洗三次澡，全身臭氣熏天的到學校上課；對此她只說，「這樣很好啊，不洗澡也不會死！」

根據《鏡報》報導，霍爾是一名部落客，育有5個小孩的她常常忙不過來，由於家庭太過龐大，她不得不在某些地方「偷工減料」，為了節省洗衣跟洗碗盤的時間，她把食物都放在一個盤子裡，讓小孩用手抓取來吃，而最近她又說，家中的小孩並非每天都有洗澡，她也不可能在一個晚上洗6個孩子，通常都是一週只洗3次澡。

霍爾表示，儘管她知道孩子如果天天洗澡會更乾淨，而且聞起來更舒服，看起來會更加可愛，但實際上是，一週內有幾天晚上不洗澡或是早上洗澡，並不會讓孩子死掉；另外，在家裡吃飯的時候，她通常讓小孩用雙手抓取食物來吃，吃飯時間應該是要開心愉悅的，而不是只留下生氣的模糊回憶，重點是她的小孩都很健康。

報導中指出，根據美國皮膚病學會的解釋，小孩不用每天洗澡的決定是正確的，6歲到11歲的小孩一個禮拜應該只需要洗一到兩次澡，除非小孩身上很髒、出汗或是有皮膚的相關疾病。