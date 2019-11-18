第五屆中華文化論壇開幕　劉結一：藉交流促進兩岸融合

▲第五屆中華文化論壇在北京大學召開。（圖／記者馬叔安攝）

記者陳政錄／北京報導

以「實現同胞心靈契合、增進和平統一認同」為主題，第五屆中華文化論壇18日上午在北京大學開幕。大陸國台辦主任劉結一在致詞時表示，中華文化是兩岸同胞心靈的根岸和歸屬，兩岸同胞要傳承中華優秀傳統文化，推動實現創造性轉化、創新型發展。

中華文化論壇今年邁入第五屆，由北京大學主辦、中華全國台灣同胞聯誼會合辦，強調落實今年初中共「習五條」提出後，強調兩岸要共同傳承中華文化，以在兩岸關係發展和「國家統一」上發揮作用的政策主張。

▲大陸國台辦主任劉結一。（圖／記者陳政錄攝）

劉結一指出，今年1月2日習近平總書記在《告台灣同胞書40週年》紀念會的重要講話強調，兩岸同胞同根同源、同文同種。其中，中華文化是兩岸同胞心靈的根岸和歸屬，兩岸同胞要傳承中華優秀傳統文化，推動實現創造性轉化、創新型發展。

他說，中華文化論壇為為兩岸有識之士共議中華文化的固本開芯、共促兩岸文化交流合作搭建重要平台，有助於促進兩岸的融合發展。

台灣方面，前行政院長劉兆玄以中華文化永續發展基金會董事長身分，出席論壇並參與討論，以及全國台聯副會長鄭平、台灣作家楊渡等，以及大陸方面前國台辦副主任、全國台灣研究會副會長王在希，和北京大學台研院長李義虎等出席，進行為期兩天的論壇討論。

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