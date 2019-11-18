少女校門口遭攔　國小警衛硬加LINE還約砲：有沒有看過A片？

▲宋姓國小警衛在職班期間，藉職務之權趁機向17歲少女盤查個資，恐嚇她赴約後再進行言語騷擾。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／新北報導

宋姓男子在國小擔任警衛保全，2018年1月值班時他見1名17歲少女獨自行經國小門口，以盤查身分名義藉機詢問少女個資，加入少女LINE好友後再要求她擇日來報到。少女赴約當日，宋男不僅以脅迫方式問她有無看過A片、有無自慰過，還暗示少女要不要一起發生關係。新北地院審理後13日依妨害秩序等罪，判宋男拘役50天，緩刑2年，須付保護管束，提供100小時的義務勞務。

據判決，21歲的宋男2018年1月11日傍晚在國小警衛室值班時，見1名17歲少女獨自走到國小門口，他突發奇想以盤查身分名義，出示自己在別處擔任義警的識別證冒充警察，要求少女提供個資並互加LINE好友。同月13日，宋男發現少女提供的個資是假的，便用LINE聯繫，要求她擇日來報到以提供正確資料，否則要將她依偽造文書、妨害公務罪移送法辦，嚇得少女只好乖乖赴約。

13日中午少女如期赴約，宋男見她進門先是要求一起握手，隨後又詢問「有沒有看過A片」、「有沒有自慰過」、「願意和我發生關係嗎」等騷擾問題。少女見情勢危急，隨便敷衍回答後便趕緊逃離現場，跑去附近警察局報案。

宋男在簡易庭時坦承犯行且表示後悔，但他主張自己有身心障礙，仍在就醫治療中，盼求法官能給予緩刑機會。全案進入二審後，新北地院合議庭考量少女雖不願和解，但宋男的確患有輕度智能不足，過去曾因情緒、過動等症狀有就醫紀錄，目前案發後已離職警衛工作，並主動接受性評教育，可見他有悔改之意，因此維持原判拘役50日，宣告緩刑2年，須付保護管束，提供100小時的義務勞務。

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