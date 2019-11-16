彰化藍、綠立委拚了！　「團結」打頭陣18日登記

▲彰化縣藍綠兩黨立委參選人都選在18日第一天登記。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

國、民兩黨彰化縣各提名4席立委參選人都搶在18日登記，國民黨目前得知由縣長王惠美、議長謝典林領軍出發；民進黨則由中央黨部秘書長羅文嘉、彰化縣黨部主委邱建富帶隊，雖然選在同一天，但雙方時間錯開，藍營9點，綠營10時30分，都以「團結」打頭陣，希望4席全壘打，一舉拿下勝利。

第10屆2020立委選舉，18日至22日為中央選委會公告申請登記日，2020年1月11日與第15任總統、副總統選舉同日舉行投票，雖然還沒登記，但國民兩黨立委參選人為了拚勝選，都在同一天登記，較勁意味相當濃厚。

▲彰化縣藍綠兩黨立委參選人都選在18日第一天登記。（圖／記者唐詠絮翻攝）

國民黨縣黨部訂於18日上午9點，辦理立委聯合登記造勢活動，目前預定由王惠美、謝典林等領軍，與同黨籍的縣市議員民意代表及鄉鎮長等人，陪同提名現任立委柯呈枋、參選人張瀚天、謝衣鳳和蕭景田，在彰化市福泰飯店前廣場造勢，隨後步行至彰化縣選委會登記，據悉，當天還有中央黨部大老會到場一起助陣。

另一方面，民進黨則由中央黨部秘書長羅文嘉、彰化縣黨部主委邱建富陪同立委參選人陳秀寶和現任立委黃秀芳、洪宗熠、陳素月，預定9點30分於彰化市成功社區活動中心完成集結後，整隊出發，10點30分到達彰化縣選委會登記。

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