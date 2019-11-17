14歲妹睡夢中「屁縫熱熱」驚醒！表舅竟趴身後磨蹭發洩...她嚇壞不敢動

▲台北男趁表姪女熟睡，竟用下體磨蹭對方屁股縫至射精。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名男子阿日（化名）2017年到表妹家飲酒作樂，見到表妹的14歲女兒小乃（化名）竟起了色心，趁她睡著偷偷褪去衣褲，並用下體在小乃的屁股縫中摩擦至射精。台北地方法院審理後，依對14歲以上未滿16歲女子猥褻行為罪，判阿日有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，可上訴。

判決書指出，阿日2017年10月17日凌晨4時許到表妹家中飲酒，他竟趁著酒酣耳熱之際，潛入當時年僅14歲表姪女小乃的房內同睡一張床，更趁小乃熟睡時，手伸進她的內褲中撫摸下體。

小乃睡夢中察覺不對勁，但不敢貿然反抗，孰料，食髓知味的阿日竟乾脆將小乃與自己的內、外褲都脫下，接著將下體放入小乃的屁股縫中摩擦至射精，完事後再若無其事地幫小乃穿上衣物，離開現場。

事件曝光後，阿日坦承犯行。台北地方法院審理時，審酌阿日與小乃有親屬關係，竟罔顧小乃的身心發育，憑一己私欲而對她猥褻，但念及阿日已與小乃達成和解，最後依對14歲以上未滿16歲女子猥褻罪，判他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。全案仍可上訴。

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