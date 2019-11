「感恩節發錢安撫農民」川普誇口來自中國關稅　實情是補助金

▲美國總統川普的支持者中有許多農民。(圖/路透)

記者丁維瑀/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)17日透過推特寫道,在感恩節前,要向農民發放一筆現金,這些錢財來自中國所負擔的關稅。不過《路透社》報導,這些費用其實出於美政府農業補助金的一部分。

川普在推特表示,就在感恩節前夕,偉大的美國農民將獲得另一輪現金,這筆資源來自中國支付的關稅,「小型農場與農民將是最大的受益者。同時,正如你們留意到的,中國又開始大量採買(農產品)。日本的協議也完成。好好享受!」

Our great Farmers will recieve another major round of “cash,” compliments of China Tariffs, prior to Thanksgiving. The smaller farms and farmers will be big beneficiaries. In the meantime, and as you may have noticed, China is starting to buy big again. Japan deal DONE. Enjoy!