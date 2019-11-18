7歲女童手伸玩具箱「痛到狂哭」！　父親一看嚇壞...藏20公分毒蛇

▲女童伸進辛子裡拿玩具，不慎被躲在裡頭的蛇咬了一口。（圖／翻攝泉州通）

記者洪珮瑄／綜合報導

福建省晉江市一名7歲女童鑫鑫（化名）13日在家中玩耍時，將手伸進玩具箱裡，沒想到下秒竟感到一陣刺痛，當場哇哇大哭。女童的父親見狀後，將紙箱內的玩具通通倒出，驚見一條長達20公分的竹葉青蛇（是蝰科、竹葉青蛇屬的管牙類毒蛇），之後便趕緊將女兒送往醫院。

綜合陸媒報導，鑫鑫當時被毒蛇咬到時，家人並不知道，以為是被箱子裡有棱角的玩具給扎到，因此她的母親只在她的傷口上貼了OK蹦。隨後，父親見女兒持續哭鬧著，驚覺事態不對，趕緊查看孩子的傷口，並且立即將箱子裡的玩具全部倒在地上，沒想到一條20公分長蛇也一起掉了出來。

那一瞬間，在場的人全都嚇了一跳，趕緊通知鄰居幫助，最後終於在眾人的合作下，抓住了毒蛇。據悉，該條咬了女童一口的毒蛇就是「竹葉青蛇」，牠的特徵為頭大、三角形、頸細、尾較短、具有纏繞性等，多於陰雨天活動，晴天的傍晚也可見到，常吊掛或纏在樹枝上。

▲女童手上還有明顯的毒蛇牙印。（圖／翻攝泉州通）

鑫鑫被咬傷位置為左手大拇指外側，傷口上的2個毒蛇牙印不斷出血，不僅劇烈疼痛，還伴隨著迅速腫脹的現象。據悉，家人帶她換了2間診所才找到備有齊全蛇毒血清的醫院，在經過治療後，傷情已得到了明顯的控制。

經了解，鑫鑫的家是在一樓，緊鄰一座山，旁邊還有菜園。醫生認為，蛇可能就是從外面闖入房屋的，他也提醒，被毒蛇咬傷後，不要驚慌，也不要用嘴吸血，應立即採取坐位或臥位，不亂動肢體，以免加快血液循環，增加毒素的吸收。

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