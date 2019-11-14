開BMW長髮女進服飾店「10分鐘拿三輪」　網譏：有錢開雙Ｂ沒錢穿新衣

▲開BMW女子到服飾店偷衣服，10分鐘就偷三輪。（圖／翻攝爆料公社）

記者李忠憲／台中報導

「10分鐘拿三輪！」一名開白色BMW長髮女子12日將車停在服飾店旁，進入店裡看衣服，竟趁店員不注意將衣服塞包包或丟進車內，10分鐘就偷3次，十分囂張。店家將監視器影片放上臉書社團表示已報警。網友怒斥這女子不學好，「有錢開雙B，沒錢穿新衣！」

劉姓女子13日在臉書「爆料公社」發文稱，一名女子開白色BMW12日到母親工作的五權路上一間服飾店門口，將車停旁邊走進店裡看衣服。當時她母親剛好有客人，沒去招呼，該名女子竟然趁隙偷竊衣服，除了放進包包內，竟還直接拿去塞到車裡，10分鐘就偷3輪，行徑囂張。母親事後清點發現數量有問題，調監視器才發現該名女子惡行，除了已經報警，也請網友當心這名女竊賊。

▲▼開BMW女子到服飾店偷衣服捲起後，直接拿到車上塞進去。（圖／翻攝爆料公社）

影片中可見該名女子動作嫻熟，現場還拿起衣服看尺寸合不合適，還突然將樹剪一無連衣架捲起來，直接帶走放進車內。

網友熱議罵該名BMW女竊賊說，「下死下正」、「有錢開雙B，沒錢穿新衣」、「也許她生病了」；還有自稱曾做服飾業提供經驗，建議店家「一定要追究，不然會再來」。

第一分局表示，目前已鎖定該名女竊賊，將連繫她到案說明，並釐清是否還有其他店家受害。

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