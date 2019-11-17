國民黨不分區讓韓國瑜「雪上加霜」　柯文哲虧：千歲宴找他們代言





▲柯文哲。（資料照／記者周宸亘攝）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨不分區名單曝光後，引起批評聲浪，甚至可能衝擊總統參選人韓國瑜選情。對此，柯文哲17日在台中一中受訪時直言，「雪上加霜」，認為選情本來就不好了，「國民黨不分區實在是，好歹政治要有點理想性，不要搞到與民意脫節太多」，柯文哲還虧說，下次如果寧夏夜市要辦千歲宴還可以找他們代言。

對於柯市府要處理內湖五期的違法商業宅，是否與韓國瑜有關？柯文哲強調，台灣還是有藍綠的問題，「台北市政府至少在我主政之下，我們不會去當選戰側翼」，不管去年侯友宜在選，對於大群館也是秉公處理。

柯文哲說，但是不可否認，過去法律有漏洞，或者說這種根本就是大規模違法，所以不管大灣北段，或內湖五期，都不是1、2戶，像大灣北段1700多戶，內湖五期476戶，有時候我們要很誠實地講，台灣從來不是一個法治的國家。

柯文哲感嘆，法律漏洞就算了，如果法律訂在那沒有人遵守，後來的人要開始建立法治的時候，過程就很痛苦，內湖五期還是決定要處理，「但是跟韓國瑜無關的」。

柯文哲指出，「以前處理大灣北段也是牽涉到政治壓力，藍綠互相要卡對方，我們還是秉公處理，不管是大群管或是內湖工業宅，我們不會當政黨側翼，該怎麼做就怎麼做」。

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