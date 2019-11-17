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「咱台灣不接受改革死路一條」　韓國瑜：呼籲支持者一心一德集中選票雙贏

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▲▼韓國瑜出席主視覺公布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜認為，無論執政黨還是在野黨，如果不與民心民意同行一定被人民唾棄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／台北報導

對於國民黨不分區立委名單的爭議，總統參選人韓國瑜16日深夜在臉書發文，呼籲支持者集中選票支持國民黨，讓國民黨在明年總統與立委選舉可以勝選與過半，「朋友們，改革尚未成功、我們仍須努力！」

韓國瑜說，「我十分明白這份不分區名單距離民意有一段長遠落差，距離我們所期待的年輕化與多元化也是不盡如人意。我在此再次重申，改革是我們唯一的方向，無論國民黨還是咱台灣，如果不接受改革都是死路一條。」

韓國瑜指出，無論執政黨還是在野黨，如果不與民心民意同行一定被人民唾棄，因此，國民黨未來必須改革成為一個與民心民意同在的政黨；然而，改革正是如此，永遠來路漫長、去路迢迢。

韓國瑜表示，在這個危急存亡之際，「我呼籲所有的國民黨支持者更應該團結力量、一心一德，集中選票支持國民黨，讓國民黨在明年總統與立委選舉可以勝選與過半。唯有如此，我們才有機會繼續這條改革黨務與國家的道路，讓黨政與國政能在可見的將來一路雙贏、各自美好。朋友們，改革尚未成功、我們仍須努力！」

▼韓國瑜呼籲支持者支持國民黨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼韓國瑜出席主視覺公布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨不分區最終名單：

1. 國民黨現任立委曾銘宗
2. 前警大教授葉毓蘭
3. 前立委李貴敏
4. 退將吳斯懷
5. 前行政院發言人鄭麗文
6. 全國農田水利會長林文瑞
7. 屏東縣黨部主委廖婉汝
8. 前立委翁重鈞
9. 高盛集團前總裁吳怡玎
10. 前總統府發言人陳以信
11. 中常委張育美
12. 中常委李德維
13. 台商溫玉霞
14. 黨主席吳敦義
15. 台南市議員謝龍介
16. 救國團主任葛永光的妻子車宜靜
17. 前陸委會副主委張顯耀（被刷掉，依照順位遞補）
18. 國民黨全國黨代表牛春茹
19. 國民黨中常委范成連
20. 心理諮商師李玉蟬
21. 國民黨中常委曾文培
22. 前台北榮總護理部主任王桂芸
23. 台北醫學大學附設醫院家醫科醫師謝瀛華
24. 國民黨中常委侯佳齡侯佳齡
25. 中華民國退休警察協會總會長耿繼文
26. 會計師邱素蘭
27. 台灣勞工總工會理事長王裕文
28. 台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭
29. 前立委張慶忠之子、會計師張智倫
30. 中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕
31. 世界華商經貿聯誼總會創會會長連元章
32. 懷寧國際醫控公司國際醫療部長許謹如
33. 中國醫藥大學護理系教授黃璉華
34. 國民黨組發會主委林有志

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