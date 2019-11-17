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藍營不分區經民主投票　國民黨嗆：綠營的名單都是派系分贓

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▲▼民進黨全代會,民進黨創導工作小組成員,陳菊,游錫堃。（圖／記者李毓康攝）

▲前行政院長游錫堃排進民進黨不分區第8名，傳將角逐國會龍頭。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨16日召開中央委員會，投票決定不分區名單的34名候選人。根據最後投票結果，排名第17位的前陸委會副主委張顯耀獲被刷掉，名次將依序遞補。國民黨會後發布聲明表示，黨內不分區名單展現公開、透明之民主程序，反觀民進黨不分區立委名單不但是閉門協商，還是派系分贓的妥協名單。

國民黨表示，民進黨把手指向他人時，更該看看自身所屬政黨，除了陷在甩不開的派系鬥爭、分贓疑雲中，為安撫特定人士，伸手置換區域與不分區名單等不尊重台灣人民手法，令人難以苟同。

國民黨強調，此次通過之不分區立委名單，是經過黨內相關規定，亦接受黨內民主程序檢驗所產生，其正當性不容質疑，也絕對比民進黨所推出之派系分贓「妥協不分區」名單更能獲得普羅民意接受。

國民黨表示，不意外民進黨主席卓榮泰以民進黨一貫抹紅、抹黑手法批評他黨，本次又想透過抹紅國民黨提名人選，以掩飾民進黨令人匪夷所思的不分區名單，來轉移社會焦點。

國民黨指出，事實上，民進黨將反對凍結台獨黨綱的游錫堃列入不分區立委名單，還名列第八，更有意安排游競選國會龍頭，凸顯民進黨向台獨勢力靠攏意向。國民黨更質疑，民進黨欲推台獨色彩濃烈的人選擔任立院龍頭，到底想要做什麼？

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