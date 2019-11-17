李佳芬出訪東京！親自為達摩點睛喊話僑胞：帶領年輕人走向世界

▲李佳芬出訪日本。（圖／韓國瑜競選辦公室提供，下同）

記者林昱萱／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜的夫人李佳芬，日前開始拜訪海外僑胞之旅，而她第一站來到了日本東京並表示，「未來希望大家一起攜手合作，讓台灣找回那份樸實、奮鬥的精神，帶領下一代年輕人走向世界。」

李佳芬先到東京新宿區的媽祖廟參拜，而她表示，「華僑將台灣人苦幹實幹的精神帶到海外來打拼，在政府能提供的協助有限之下，能有今天的成績相當不易，而僑胞對於國家的支持和熱情依然不減，始終心繫著中華民國，未來希望大家一起攜手合作，讓台灣找回那份樸實、奮鬥的精神，帶領下一代年輕人走向世界。」

隨後李佳芬出席日本地區各界支持總統候選人韓國瑜後援會成立大會，而後援會主任委員莊海樹於致詞時表示，「華僑非常愛國、非常愛家，明年1月11號關係國家前途」此外，韓國瑜更透過影片對現場僑胞朋友喊話，表達他的參選4大理念，保衛中華民國、熱愛中華文化、堅持民主自由以及莫忘世上苦人多，更對現場僑胞並表達感謝之意，希望未來有機會能親自探望各位僑胞。

另外，李佳芬致詞時也提到，「我們國家不能再自我封閉下去，明年是中華民國保衛戰，有不少人，包括許多年輕一輩已經對國家認同出現了問題，也造成台灣各個層面的問題，我們每個人都要對下一代負責，韓國瑜少年家境清寒，因為申請海外訪問的緣故才有機會走出國門，而這些海外寶貴經驗讓他一生受用，所以他一直強調開拓視野對年輕人是非常重要的。也一直期許我們要好好培養年輕人，只要他當選，他一定要幫助台灣所有大專年輕人有海外留學的經驗。」最後李佳芬依日本傳統習俗，為僑胞特地準備的達摩點上左眼祈願，期望國泰民安。

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