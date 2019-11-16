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減塑新美味！台東推低碳廚房體驗課程　歡迎加入「不塑之客」

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▲▼利用吹斷的風倒木與自行搭建的火箭爐，加上在地小農的食材，能在不使用瓦斯爐及外地食材的條件下，創造出低碳煮食新美味。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼利用吹斷的風倒木與自行搭建的火箭爐，加上在地小農的食材，能在不使用瓦斯爐及外地食材的條件下，創造出低碳煮食新美味。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東環教中心今年為達到課程全面減塑目標，特別設計循環經濟永續生活低碳廚房體驗課程，今年初開辦以來已有1千人次參與，課程廣受歡迎。

利用環教場地周圍被風自然吹斷的「風倒木」與中心自行搭建的火箭爐，加上在地小農的食材，讓參與課程學員能在不使用瓦斯爐及外地食材的條件下，呈現出低碳煮食新生活概念，環保局歡迎民眾加入「不塑之客」。

▲▼利用吹斷的風倒木與自行搭建的火箭爐，加上在地小農的食材，能在不使用瓦斯爐及外地食材的條件下，創造出低碳煮食新美味。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣環境保護局表示，每年約有1萬人次申請參與環境教育中心的相關環教課程，尤其是各中小學的校外教學活動，以往師生們都以便當的方式解決午餐，一場課程預估會產生的80人次的便當盒及廚餘。

中心透過課程讓低碳、循環、回收、延續、共享一次呈現，讓參與課程學員實際透過學習體驗，不一定要使用一次性餐具或外來食材一樣也可以製作出日常生活中常見的料理，減塑結合料理一樣可以完美演繹，歡迎大家一同加入不塑之客。

有關台東縣環境教育中心相關課程活動，請洽詢專線089-359049或搜尋中心網站：http://ttceeec.com.tw/。

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