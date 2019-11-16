男友開車撞分隔島翻覆爆炸...她受困車內燒成焦屍！死亡原因揭曉

▲▼警消撲滅火勢後，在副駕駛座發現陳女焦黑遺體。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一對男女朋友開車行經三重區中興橋，因錯過出口，想越槽化線下閘道，與2部車先後發生碰撞，車子失控翻覆，卻引燃漏出的汽油，發生嚴重火燒車意外，造成女友受困車內，來不及逃生，活活被燒死，警方後續將調閱監視器，釐清事發經過。

16日下午1時許，47歲廖姓男子與43歲陳姓女友開車往三重方向行駛，在行經新北市中興橋時，卻錯過中正南路出口，廖男硬生生往右切越過槽化線，強行下閘道，卻與24歲張男開的賓士車及58歲侯男駕駛的小貨車先後發生擦撞。

▲▼警消撲滅火勢後，在副駕駛座發現陳女焦黑遺體。（圖／記者陳以昇翻攝）

廖男擦撞後，車輛失控撞上橋上分隔島，整部車翻覆往前滑行，板金在地面上刮出火花，引燃破損車體漏出的汽油，車子開始起火燃燒，廖男下意識推開車門跑出，但想要救出坐副駕駛座，被壓在車底的陳姓女友時，卻發現車頂凹陷，根本開不了副駕駛座車門。

火勢一發不可收拾，整輛車被火吞沒，警消調派大批消防員到場灌救，可惜撲滅火勢時，陳女已成焦屍明顯死亡，警方對3名駕駛進行酒測，均無酒駕；廖男見女友在眼前燒死，身心受創整個人癱軟，警方趕緊將他送醫觀察，並通知陳女家屬。

整起事故除了造成3人輕傷及1人死亡，連接新北、台北市的中興橋也嚴重塞車，目前警方封閉現場，進行火場調查，僅開放一線車道通行，呼籲用路人避開該路段。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼小客車錯過下橋出口，硬切撞2車後翻覆起火，現場冒出大量濃煙。（圖／記者陳以昇翻攝）