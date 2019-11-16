　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男友開車撞分隔島翻覆爆炸...她受困車內燒成焦屍！死亡原因揭曉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼三重中興橋2車對撞「翻覆起火」　駕駛卡車內活活被燒死。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警消撲滅火勢後，在副駕駛座發現陳女焦黑遺體。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一對男女朋友開車行經三重區中興橋，因錯過出口，想越槽化線下閘道，與2部車先後發生碰撞，車子失控翻覆，卻引燃漏出的汽油，發生嚴重火燒車意外，造成女友受困車內，來不及逃生，活活被燒死，警方後續將調閱監視器，釐清事發經過。

16日下午1時許，47歲廖姓男子與43歲陳姓女友開車往三重方向行駛，在行經新北市中興橋時，卻錯過中正南路出口，廖男硬生生往右切越過槽化線，強行下閘道，卻與24歲張男開的賓士車及58歲侯男駕駛的小貨車先後發生擦撞。

▲▼警消撲滅火勢後，在副駕駛座發現陳女焦黑遺體。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼三重中興橋2車對撞「翻覆起火」　駕駛卡車內活活被燒死。（圖／記者陳以昇翻攝）

廖男擦撞後，車輛失控撞上橋上分隔島，整部車翻覆往前滑行，板金在地面上刮出火花，引燃破損車體漏出的汽油，車子開始起火燃燒，廖男下意識推開車門跑出，但想要救出坐副駕駛座，被壓在車底的陳姓女友時，卻發現車頂凹陷，根本開不了副駕駛座車門。

火勢一發不可收拾，整輛車被火吞沒，警消調派大批消防員到場灌救，可惜撲滅火勢時，陳女已成焦屍明顯死亡，警方對3名駕駛進行酒測，均無酒駕；廖男見女友在眼前燒死，身心受創整個人癱軟，警方趕緊將他送醫觀察，並通知陳女家屬。

整起事故除了造成3人輕傷及1人死亡，連接新北、台北市的中興橋也嚴重塞車，目前警方封閉現場，進行火場調查，僅開放一線車道通行，呼籲用路人避開該路段。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼小客車錯過下橋出口，硬切撞2車後翻覆起火，現場冒出大量濃煙。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼三重中興橋2車對撞「翻覆起火」　駕駛卡車內活活被燒死。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
12強／中華隊退澳洲多賺213萬　澳洲損失超過300萬
陸軍關指部「少校暴斃寢室」　死因軍方調查中
男友開車撞分隔島翻覆爆炸...她車內燒成焦屍！死因揭曉
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「德國大叔」愛上台東移居開店　慘遭潑漆…警掌握買漆男

4顆大高麗菜+送1顆小高麗菜賣100元　奧客竟把菜丟在地上要求退錢

男友開車撞分隔島翻覆爆炸...她受困車內燒成焦屍！死亡原因揭曉

深夜超商見超正妹！他秒成痴漢手刀搭訕：當我老婆好不好？　追出門外再襲胸

陸船越界捕撈扣留42天　澎海巡裁罰60萬驅離出境

影／國道警「父親節前手握無線電被撞亡」　肇事司機判8月

魔戒迷網購「精靈雙刀」送來開鋒武士刀　喊冤不知情獲判無罪

影／驚險！醉騎士撞分隔島倒在快車道　人差點被聯結車輾過

想跨越分隔島...襯衫男下秒「倒臥快車道不動」！目擊民眾嚇壞　急攔車報警

不滿女副總空降！協理「公司LINE群」爽罵：看門狗都當不好...下場判拘40天

光頭哥哥病逝！直播自曝「不行了」 「母湯」成絕響...鄉民：直播界清流

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

陳意涵.老公日常上演《聽說》　比手語示愛：我的腦子裡全都是你

陳意涵定時自拍「甩頭唯美照」　成品出爐...全NG慘不忍睹XD

「星宇航空」4.5分安全影片曝光！像在看3D皮克斯動畫

吳霏創作能量大爆發《ForArt》　蕭敬騰告白3次 :超級愛！！

和女兒午睡...她突「踢腳亂爬」幫蓋被＋溫柔拍背哄睡超貼心！

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

與群鯊共舞！入海尋世界最巨鯊魚 意外撞見「同類相殘」超罕見畫面

「德國大叔」愛上台東移居開店　慘遭潑漆…警掌握買漆男

4顆大高麗菜+送1顆小高麗菜賣100元　奧客竟把菜丟在地上要求退錢

男友開車撞分隔島翻覆爆炸...她受困車內燒成焦屍！死亡原因揭曉

深夜超商見超正妹！他秒成痴漢手刀搭訕：當我老婆好不好？　追出門外再襲胸

陸船越界捕撈扣留42天　澎海巡裁罰60萬驅離出境

影／國道警「父親節前手握無線電被撞亡」　肇事司機判8月

魔戒迷網購「精靈雙刀」送來開鋒武士刀　喊冤不知情獲判無罪

影／驚險！醉騎士撞分隔島倒在快車道　人差點被聯結車輾過

想跨越分隔島...襯衫男下秒「倒臥快車道不動」！目擊民眾嚇壞　急攔車報警

不滿女副總空降！協理「公司LINE群」爽罵：看門狗都當不好...下場判拘40天

跟著IU、玟星、多賢一起換上仙氣「霧灰紫」！褪色後超美、免漂也能染

台南直擊／林志玲婚紗曝光！「盤絲珍珠點綴」透視裝美翻

iPhone行事曆滑到1583年　他app死當「再也打不開」...網不信邪：天阿別試！

「蔡賴配」登場前夕　蔡英文合體賴清德：一定要光復高雄

12強／今年球季結束　胡智為：這一年值得了

第5名是史上最強中華隊！　他搬「真一級賽戰績」證明...網淚推：就差1球

解放軍浸會大學周邊清路障　港警一旁持盾戒備

嘉義市倡導女權精神　行人號誌燈小綠人「紮馬尾、穿裙子」

林志玲彩排洩露新娘造型　珍珠領白紗配TASAKI耳環超優雅

LIVE／韓國瑜新北造勢輔選林金結　邀土城鄉親再現「國瑜夜市」

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

社會熱門新聞

親妹妹騙哥哥5.4億　法官10年刑期「判到滿」

中興橋貨車與2車碰撞　女子卡車內被燒死

少女摩鐵開笑氣趴　詭異身亡

虎林街滅門慘案　一枚血腳印成破案關鍵

失戀女控性侵！可憐男哭出來：被逆推耶

即／北市男自撞分隔島　送醫搶救不治

女嬰1歲生日當天送醫…酒店媽滑手機笑看過程

汐止菜市場濺血！男頸部穿刺傷送醫

夜闖鐵軌慘死　遺物搜出日本護照

癌末受刑人保外受阻　妻自殘：他只剩半年

即／大安區車輛自撞分隔島　駕駛失去呼吸心跳

軍人撿屍無套2回　長腿妹醒來他竟想再1次：還要～

3屍案母子靈堂簽名簿全白…桌上擺2奶瓶

桃園「通靈女檢」破墜樓案　一開口同仁背超涼

更多熱門

相關新聞

中興橋貨車與2車碰撞　女子卡車內被燒死

中興橋貨車與2車碰撞　女子卡車內被燒死

新北市三重區中興橋從台北往三重方向下橋處，下午1時許，2部自小客車與貨車發生碰撞，其中一部衝撞間發生翻覆，車身立刻起火燃燒，目擊民眾見狀趕緊報警，警消抵達10多分鐘後將火勢撲滅，但車內副駕駛座女子因逃生不及，受困其中遭活活燒死；整起事故造成雙向交通一度中斷、現場車流回堵，詳細肇事原因待警方調查。

新住民故事媽媽　獲林榮三小品文學獎

新住民故事媽媽　獲林榮三小品文學獎

都更房價漲？他曝親戚「住豪宅慘況」

都更房價漲？他曝親戚「住豪宅慘況」

「三重8+9」他一看新房1700萬嚇歪

「三重8+9」他一看新房1700萬嚇歪

酒店經紀「敬酒不甩」當街遭砍至臟器外露

酒店經紀「敬酒不甩」當街遭砍至臟器外露

關鍵字：

中興橋三重閘道火燒車焦屍

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

網紅「超野性吃海鮮」竄紅　片中驚見手指敲碗藏求救訊號

最兇學士服照！女大生「南球炸裂」比例超邪惡

客拒取餐…外送怒砸宵夜！網論戰

台中妹深夜Uber求救　司機看地點嚇慘：撐住

北科大赴美失蹤留學生找到了

董仔當伴娘「車頭燈開超亮」！

友人送拉布拉多！2個月垂耳大走鐘

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

吳敦義嗆張善政：再講就黨紀處分

16天性侵11人！惡狼蹂躪姐弟逼互看

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

12強中華第5名　洪總道歉請辭總教練

大伯扛眼鏡蛇回家煮菜　遭毒液噴射

親妹妹騙哥哥5.4億　法官10年刑期「判到滿」

Sandy被當面嗆　吳宗憲：我知道是誰

更多

最夯影音

更多
光頭哥哥病逝！直播自曝「不行了」 「母湯」成絕響...鄉民：直播界清流

光頭哥哥病逝！直播自曝「不行了」 「母湯」成絕響...鄉民：直播界清流
屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

陳意涵.老公日常上演《聽說》　比手語示愛：我的腦子裡全都是你

陳意涵.老公日常上演《聽說》　比手語示愛：我的腦子裡全都是你

陳意涵定時自拍「甩頭唯美照」　成品出爐...全NG慘不忍睹XD

陳意涵定時自拍「甩頭唯美照」　成品出爐...全NG慘不忍睹XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面