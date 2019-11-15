獨／軍人「神鬼交鋒」扮闊老闆　租「道路版私人客機」落跑神隱欠14萬

▲李姓軍人宣稱自己是闊少，當天來租車的畫面 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

台中市一名李姓男子來到高雄租車，在租車店表明自己是闊少，有不少投資，所以要租借被譽為「道路版私人客機」的S550，但是沒想到連租了三天，就把車子丟在店門口，人就不知去向，結果租金以及超里程數的費用總共14萬都沒付，氣得店家開始肉搜，這才發現李姓男子是目前在屏東陸軍機步旅的軍官，曾經還因為協助民眾被稱為「愛心軍人」登上媒體。

店家拿出監視器畫面，6日下午三點多，李姓男子來到租車店表明自己是闊少，還拿出超過十萬塊錢的現金跟店長說自己投資很多事業來取信租車業者，最後他租了被稱為「道路版私人客機」的S550，也付清了第一天的租車費用8000塊錢後把車開走，但是隔天卻沒有還車，店家打電話給他，李姓男子表示自己掛急診無法付錢，所以店家特別寬容一天，請他在第三天在匯款。

▲李姓軍人宣稱自己是闊少，租車後卻欠14萬，把車丟在出租店門口 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲李姓軍人宣稱自己是闊少，租車後卻欠14萬，把車丟在出租店門口 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

但是就在8日的凌晨五點多，李姓男子把車開到出租店門口，把車停在人行道後就離開了，直到店家當天開門營業的時候才發現，車怎麼會停在這邊，而李姓男子不知去向，欠2天的租車費用總共1萬6000元，不過租車業者在對照里程數的時候發現，這部車當初講好一天限定只能開200公里，但是李姓男子卻開了773公里，等於超過了573公里，包含租車費用，總共欠了14萬。

租車業者相當生氣，於是肉搜這名李姓男子，這才發現他是在屏東陸軍機步旅的軍官，曾經在去年8月在屏東龍泉，跟同袍看到民眾騎車自摔到水溝當中，趕緊把人車都就起來，當時被譽為「愛心軍人」，但現在卻發生拖欠租車費用，所以租車業者透過軍方來協助，這名李姓男子還是避不見面，讓業者真的很頭痛，希望他能早日出面解決，不要影響國軍形象。

▲李姓軍人宣稱自己是闊少，租車後卻欠14萬，把車丟在出租店門口 。（圖／記者吳奕靖翻攝）