闖鐵軌「頭顱破裂」慘死！區間車疾駛猛撞　他遺物搜出日本護照

▲男子闖鐵軌「頭顱破裂」慘死，區間車疾駛猛撞，遺物搜出日本護照。（示意圖／翻攝自合鐵事故通報平台）

記者趙蔡州／綜合報導

台鐵2618次區間車15日晚間6時許準備開往大甲，行經台中港站－大甲站路段（181K附近）時，撞上一名闖入鐵軌的成年男性，乘務員下車查看沒有發現異狀。鐵路警察事後到場調查，在180K處發現男子已頭顱碎裂、臉部扭曲慘死，也從現場遺留物品中找到1本日本護照，目前正在積極釐清死者的真實身份。

據台鐵消息，2618次區間車15日晚間6時許準備開往大甲，行經台中港站－大甲站路段時撞上不明物體，乘務人員當時立刻下車查看情況，但附近都有沒有發現任何異狀，現場停留約29分、通報鐵警後才繼續開車。

▲鐵路警察在該路段182K+010處發現死者。（示意圖／ETtoday新聞雲）

鐵路警察獲報後立刻派人到場處理，並於6時52分在該路段182K+010處發現死者，附近鐵道旁也發現疑似該死者的背包，遺體身上也尋獲一本日本護照。

警方表示，由於死者頭顱碎裂、臉部變形無法辨識，目前已經求助日本交流協會，希望能聯繫護照持有者的家屬，進一步釐清該死者的真實身分，同時也將積極調閱附近監視器，釐清事故發生時的詳細情況。

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